Думский комитет по финансовым рынкам разработал поправки к законопроекту о приоритете ремонта над денежным возмещением по ОСАГО.

Ремонт авто по ОСАГО — новыми запчастями

Думский комитет по финансовым рынкам разработал поправки к законопроекту о приоритете ремонта над денежным возмещением по ОСАГО.

Поправками запрещается использовать для восстановительного ремонта автомобилей бывшие в употреблении и восстановленные запчасти. Предлагается увеличить срок минимальной гарантии на такой ремонт до полугода, а в случае использования лакокрасочных материалов при восстановлении кузова — до года. Сами работы не должны производиться дольше 30 дней.

Также планируется, что станция техобслуживания, на которой будет производиться ремонт, не должна находиться далее чем в 50 км от места ДТП либо места жительства потерпевшего. Если автомобилю меньше двух лет, то чинить его можно только на сертифицированной станции.

Кроме того, поправками фиксируется перечень денежных случаев. Помимо тех вариантов, когда машина полностью уничтожена, повреждено иное имущество или стоимость восстановления превысит размер страховой выплаты, страховщик может возместить ущерб деньгами по соглашению с потерпевшим, а также если надлежащей станции рядом нет, а на другую водитель не согласен.

Поправки должны вступить в силу с 1 марта 2017 года. Однако полагают, что успеть согласовать их и принять получится только к апрелю. Участники рынка указывают, что в России есть автомобили с огромным износом, запчасти к которым уже не выпускают. Они считают, что такое ужесточение правил должно сопровождаться пересмотром тарифов на автогражданку.

Не пропустил пешехода — плати 2500 рублей!

Правительство одобрило поправки в КоАП об ужесточении штрафных санкций для автомобилистов за отказ пропустить пешеходов с преимущественным правом движения. Законопроект вскоре внесут на рассмотрение Госдумы.

Документ предусматривает поправки в ст. 12.18 КоАП («Непредоставление преимущества в движении пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении»). За такое правонарушение предлагается накладывать штраф до 2500 руб. Сейчас за это установлена санкция в 1500 руб.

Законопроект подготовили по поручению Президента России Владимира Путина. Повод: возросшее число аварий на пешеходных переходах. По статистике МВД, в 2015 году на переходах произошло 19 779 ДТП, в которых погибли 1233 участника дорожного движения. Годом ранее было зафиксировано 19 392 аналогичных происшествий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки 23 января.

Алкоголь в крови определят по-новому

МВД готовит законопроект, который позволит увеличить возможную концентрацию алкоголя в крови водителя транспортного средства.

Сегодня в КоАП определено, что административная ответственность наступает в том числе в случае, если у водителя будет наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха.

Законопроект предлагает дополнить ст. 12.8 КоАП положением, когда административная ответственность будет наступать в случае установленного факта употребления алкоголя в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

МВД обосновывает необходимость подготовки данного проекта тем, что в соответствии с приложением к Европейскому соглашению, дополняющему Конвенцию о дорожном движении, национальное законодательство также должно предусматривать допустимый уровень содержания алкоголя в крови водителя, а в соответствующих случаях — в выдыхаемом воздухе. Во всех случаях максимальный уровень содержания алкоголя в крови не должен превышать 0,50 г чистого алкоголя на литр крови или 0,25 мг на литр выдыхаемого воздуха.

По материалам ПРАВО.ру.