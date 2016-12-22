По окончании школы Анастасия Ковалева решила поступать в педагогический вуз. Родных это не удивило: Анастасия выросла в учительской семье.

Вслед за мечтой

Мама, учительница младших классов, нередко брала дочку на работу — и та с удовольствием помогала делать всевозможные аппликации, украшать класс.

— Мечтала: вырасту — буду как мама, — вспоминает собеседница. — Мечта исполнилась. Точнее, две. Мне ещё очень хотелось побывать где-то за границей, увидеть разные города и страны. Наверное, потому и увлеклась изучением иностранных языков. Поступила в Ишимский педагогический институт (теперь — филиал ТюмГУ). За границей побывала. Такие поездки — отличная языковая практика.

Получив диплом, Анастасия Ковалева работала в одной из общеобразовательных школ Тюмени. Затем — в школах с углублённым изучением иностранных языков, в том числе и в English First. Это Международная школа английского языка, предлагающая курсы для детей, подростков и взрослых. Её отделения есть в 55 странах мира, штаб-квартира располагается в швейцарском Люцерне. В Тюмени была открыта с 2005-го по 2015-й.

— Когда English First закрылась, снова пришлось искать себя. Судьба решила за меня. По личным причинам переехала в Аромашево. Второй год здесь, — улыбается.

— Привыкли к сельской жизни? — интересуюсь.

— Чего к ней привыкать? — отвечает вопросом на вопрос. — Я сама — деревенская, родом из Голышмановского района. Училась в сельской школе, в Бескозобово.

— Тем более удивительно, что в институт поступили на факультет иностранных языков. Неужели так хорошо английский в Бескозобово преподавали? — допытываемся уже на пару с коллегой.

— Неважно, где ты учишься — в городской или сельской школе. Какие знания получишь, зависит прежде всего от тебя самого. Учителя — помогают… Английский в нашей школе преподавали только в пятом-шестом классах. Потом иностранного языка просто не было. В тот период учителей-предметников не хватало. К одиннадцатому классу окончательно определилась с будущей профессией. У меня было желание, стремление хорошо сдать ЕГЭ. В такой форме выпускные экзамены тогда впервые проводились. Волновалась сильно, пока готовилась. Ездила в райцентр в Голышманово. Занималась с репетитором. Елена Александровна Мохова — педагог удивительный. Умеет заинтересовать предметом. До сих пор с теплотой вспоминаю её уроки...

Не по шаблону

В Аромашевской школе молодого, но уже достаточно опытного педагога приняли радушно.

— За такое отношение коллегам благодарна. Мне комфортно в нашем коллективе, — признаётся Анастасия Георгиевна. — До этого работала в Слободчиках. Школа там поменьше, но тоже уютная. Работалось в радость. С бывшими коллегами по-дружески и сейчас общаемся.

В Аромашево Анастасия Ковалева преподаёт немецкий язык в 5-6-х классах (три параллели), английский — в старших, 8-9-м и 11-м. Нагрузка серьёзная. Но, когда дело по душе, усталости не чувствуешь.

— Каждый урок — это тоже хорошая практика, — уверяет. — Чем больше говоришь, читаешь на иностранном языке, тем легче. Стараюсь и детям привить интерес к изучению английского, немецкого. Чувствую отдачу. Вижу результаты. Ребята участвуют в олимпиадах, стремятся проявить себя.

— Как же вы учеников заинтересовываете?

— Слушаем песенки на иностранном, смотрим отрывки из документальных фильмов. Переводим все вместе. Уроки проходят весело, — отмечает. — Детям особенно нравятся различные творческие проекты. Например, в шестом классе изучали тему «Мода». Девчонки и мальчишки создавали свои коллекции на разные времена года. Делали эскизы моделей, описывали их. На немецком языке.

Мини-презентацию своих проектов шестиклассники устроили и для нас. Вы бы видели, с каким восторгом они рассказывали о своих моделях! Такие уроки не забываются долго. На себе проверено.

Признаться, пообщалась с Анастасией Ковалевой — и мне снова захотелось сесть за парту. Вузовскую. Вспомнилось золотое студенческое время. Пары французского. Наши преподаватели всегда вели их нестандартно. И нам, тогда будущим учителям, рекомендовали делать так же. Не идти по шаблону! К счастью, не вписываются в него и уроки нашей героини.

— Школьная программа предлагает тему. Как её подавать — учитель сам определяется, — рассуждает Анастасия Георгиевна. — К примеру, «Семья». Необходимо выучить соответствующие теме слова: мама, папа, дедушка, бабушка, тётя, дядя… Можно их просто заучить дома. Мы с ребятами на уроке немецкого играли в семью, ею стал весь класс. Сфотографировались, распределили «роли»: кто есть кто, сколько лет, чем занимается. И по снимку уже рассказывали. Получилось увлекательно, интересно. Идей — много, только используй в работе. У меня племянник в Германии живёт. Предложила своим ученикам пообщаться с ним на немецком по скайпу во время его «пасхальных каникул», так как в учебное время это сделать проблематично из-за часовой разницы. Разумеется, к такой беседе тщательно готовимся, выучили уже достаточно много слов и придумали интересующие нас вопросы. Ребята в предвкушении виртуальной встречи с их сверстником — носителем языка, практически каждое занятие задают один и тот же вопрос: когда наступит долгожданный момент? Я думаю, что им очень понравится и интерес к немецкому языку увеличится.

— В своё время вы сдавали ЕГЭ по иностранному языку. Среди ваших учеников много желающих сдавать английский?

— Желающие есть. Но смельчаков немного, — улыбается. — В этом году одна одиннадцатиклассница сдаёт ЕГЭ по английскому. В девятом ОГЭ — молодой человек. Готовятся, стараются. Дети заинтересованы в хороших баллах и оценках. Наша задача — помочь ребятам раскрыться. Если есть необходимость, предлагаю остаться после уроков. Прочитать небольшой текст, отработать какое-то правило… К каждому ученику — свой подход.

Поддержка для учителя

К молодым педагогам в Аромашевской школе — тоже индивидуальный подход. Здесь развиваются, как в прежние добрые времена, традиции наставничества. Учителя-стажисты курируют вчерашних студентов в первые три года работы. Помогают составлять программы, оформлять уроки… Такое отношение позволяет быстрее освоиться в профессии. Мало того, молодые учителя достойно показывают себя на творческих конкурсах.

— Конкурсы нужны педагогам, — не сомневается Анастасия Георгиевна. — Это возможность показать другим, на что ты способен, и… услышать критику. Чтобы дальше совершенствоваться. Мне важно увидеть свой урок со стороны. Отличный для меня, другому он покажется не таким безупречным. Прислушиваешься к замечаниям, что-то меняешь. Кроме того, конкурс — это эмоциональная встряска, которая не даёт тебе успокоиться, подталкивает к поиску новых идей, приёмов…

— Помимо наставничества, чем ещё поддерживают молодых педагогов на селе? — уточняем у Анастасии Ковалевой. К слову, она — председатель совета молодых педагогов Аромашевского района.

— Им предоставляется жильё. Квартиры — уютные, тёплые. Плюс подъёмные в размере шести окладов выпускникам педагогических вузов. Наш совет тоже не остаётся в стороне. Стараемся делать всё от нас зависящее, чтобы молодые учителя не оставались один на один со своими проблемами. Встречаемся, общаемся, делимся опытом. Проводим семинары, конкурсы. Поддерживает нас директор школы Татьяна Алфёрова. Прислушивается и администрация района.

— Планируете остаться на селе?

— Да, — с ходу отвечает. — Свою судьбу связываю с этим селом. Нравится школа, в которой работаю, коллектив и дети. Мне доверили классное руководство. Каждое утро мои пятиклашки бегут навстречу, делятся новостями. Доверяют! А город… Мне хватает выездов на различные семинары. Приехала. Послушала. Пообщалась с коллегами из других городов, районов — и с удовольствием возвращаюсь домой. В Аромашево.

P.S. Когда материал готовили в печать, стало известно: Анастасия Ковалева получила благодарственное письмо департамента образования и науки Тюменской области. Учитель иностранного языка Аромашевской СОШ пробовала свои силы в областном конкурсе педагогического мастерства «Лучший киноурок». Всего в творческом состязании участвовали более 40 педагогов, использующих в своей практике искусство кино. Анастасия Ковалева представляла на суд жюри киноурок «Дорогою добра». От души поздравляем Анастасию Георгиевну, желаем новых творческих успехов!