На днях мне довелось посетить культурный центр «Старинная книга». Расположен он в небольшом уютном подвальном помещении жилого дома. Гостей центра встречает объёмный книгообменник. В самом помещении можно увидеть множество антикварных вещей — от старинной мебели и предметов крестьянского быта XIX века до сувениров советских лет. А в здешней библиотеке встречаются книги, вышедшие в свет более ста лет назад.

Как механик историком стал

Владелец центра — основатель и директор регионального научно-исследовательского фонда «Земля Сибирская», под эгидой которого и существует «Старинная книга». Это Андрей Мутьев, доброжелательный и скромный человек, искренне радующийся всякому гостю своего «мини-музея». Мы договорились за чашкой чая поговорить о том, как работает культурный центр, и обсудить перспективные проекты фонда «Земля Сибирская».

Удобно расположившись за старым массивным столом, который, по словам Андрея Мутьева, перекочевал в этот подвал из кабинетов НКВД, мы приступили к беседе.

— Читателю всегда интересно знать своего героя. Андрей Юрьевич, расскажите, пожалуйста, о себе. Каким вы были в детстве, чем занимались?

— Еще с дошкольного возраста я любил собирать, коллекционировать разные вещи. Увлечение это живо и до сих пор. Например, я являюсь филателистом, у меня собрано три больших коробки марок разных стран и лет. Думаю, это хобби, от которого в мыслях появляется упорядоченность, сосредоточенность, сделало меня более усидчивым, целеустремленным, скрупулезным.

В школе я любил математику и физику. Оттого выбор профессии дался мне достаточно легко. Окончив школу №10 в Тюмени, я поступил в Тюменский нефтегазовый университет, институт транспорта, по специальности «инженер-механик». Когда я учился на третьем курсе, наша кафедра, в целях вливания нового поколения в преподавательский состав, подготовки квалифицированных кадров, объявило набор в факультативные группы с углубленным изучением математики. Я попал в одну из этих групп и там благодаря преподавателю Владимиру Николаевичу Осташкову увлекся изучением золотого сечения. Владимир Николаевич раскрыл для меня новые грани кажущейся простоты золотых пропорций, во мне заново стало развиваться чувство эстетики, я начал иначе смотреть на мир.

Логично, что как человека с математическим складом ума меня увлекало и программирование. Таким образом, личность мою определили математика, программирование и коллекционирование.

— Как же так получилось, что человек, технически одаренный, увлекся историей, сугубо гуманитарной дисциплиной?

— Окончив университет с углубленным профессиональным курсом, я не стал продолжать там карьеру. Однако продолжил изучение полюбившейся мне темы. С улыбкой называю себя «народным ученым». Я познавал золотое сечение не только в математике, но и в искусстве — живописи, архитектуре, музыке.

В какой-то момент я стал обращаться к старинным книгам. В руки мне попадали дореволюционные издания, информация в которых раскрыта, возможно, даже лучше, чем в современных книгах. И я стал собирать старые книги, что неудивительно, учитывая мою тягу к коллекционированию.

Вместе с книгами мне в руки стали попадать различные предметы старины — чугунки, утюги, горшки, прочая утварь. Различная аппаратура, выпускавшаяся на заре технического прогресса. Старинные книги, предметы сами несут в себе историю, здесь же есть прямая зависимость. Так я и стал увлекаться историей, в особенности — историей родного края.

Изначально культурный центр «Старинная книга» находился по адресу: Семакова, 20. Сам этот дом является памятником архитектуры. Расположение в историческом центре, близость музеев, церквей меня только вдохновляли. Когда книги стали накапливаться, необходимо было обновлять библиотеку, я, воспользовавшись небольшой рекламой, стал выставлять на обмен и продажу некоторые экземпляры из этой моей антикварной лавки.

Ко мне стали приходить люди, которым не чужда история нашего края. Стали появляться новые полезные знакомства. Тема краеведения увлекала меня все больше, и именно на этой почве у меня зародилась идея создания научно-исследовательского фонда «Земля Сибирская», который был учрежден в 2015 году. Сегодня проекты фонда заручаются поддержкой различных краеведческих объединений, таких как, например, клуб «Тюменская старина» или Российское военно-историческое общество.

О музее и детях

— Находясь в вашем центре, чувствуешь себя будто в музее…

— Действительно, мы всегда рады продемонстрировать нашу экспозицию всем желающим. Мы позволяем трогать наши экспонаты, с известной аккуратностью листать старинные книги… Правда, желательно договориться о посещении заранее. Это можно сделать по телефону 58-92-73.

Также мы проводим и выездные мероприятия. Например, на праздновании юбилея нашего города мы проводили выставку в рамках книжного базара на площади Солнца в центре Тюмени. Надо сказать, что интерес публики к старинным книгам огромен.

Каждую субботу с 10 до 13 часов у нас проводятся клубные встречи любителей книг, которые посещают не только букинисты, но и краеведы, все те, кому не чужда история нашей земли. Все встречи проходят в непринужденной атмосфере, за чашечкой чая. Мы приглашаем к себе всех заинтересованных людей от мала до велика по адресу: Холодильная, 49. Вход в наш центр находится со двора.

— Вы говорили, что большой интерес к старым книгам проявляют дети?

— Да, детишки очень любят старину, тянутся к ней. На этой почве у нас созрело несколько интересных проектов. Так, например, мною подана заявка на грант для проведения в школах общегородского дня книги, где мы могли бы выставлять свои экспозиции в течение дня, чтоб дети на месте учебы имели возможность прикоснуться к истории, посмотреть на старинные книги и предметы быта. Также есть проект конкурса краеведческих работ, с реальными призами в трех номинациях.

Информационный образ Тюмени

— Как вы говорите, основной целью деятельности фонда «Земля Сибирская» также является привлечение молодежи к изучению краеведения?

— Конечно. Я был неприятно удивлен, когда узнал, что краеведение как дисциплина сегодня отсутствует в школьной программе. Получается, что моим детям будет очень трудно узнать об истории того места, где они живут, о своей родине. Патриотическое воспитание от этого теряет очень много.

На собраниях клуба «Тюменская старина» я обратил внимание на то, что возраст целевой аудитории весьма почтителен. Предложил привлекать молодежь через интернет, и первым шагом для этого стала видеосъемка собраний и публикация роликов на Ютубе и страничках в социальных сетях.

Так я встретился с еще одной проблемой. Краеведческая информация в интернете разрозненна, она не имеет единой структуры, появляясь как кусочки разобранного пазла в том или ином месте, что совсем неудобно, да и глаз не радует. Решив собрать информацию о нашем городе воедино, создавая хороший, привлекательный информационный образ Тюмени и области в интернете, я стал разрабатывать проект сайта, единого краеведческого интернет-портала о нашем крае. Делается это для удобства поиска информации как для нас и наших детей, так и для гостей города, представителей иных регионов и стран. Портал будет работать как самостоятельный сайт, с путеводителем и публикацией авторских краеведческих материалов, а также как единая поисковая система со ссылками на материалы по истории нашей родины, опубликованные на других ресурсах.

Сегодня для реализации данного проекта нами уже приобретена серверная фабрика, необходимое программное обеспечение. Ведутся переговоры со многими авторами и общественными структурами, занимающимися краеведением. Ведется работа над поиском поддержки у представителей администрации области, ведь она совершенно необходима, когда речь заходит об истории. Надеюсь, что публикация материала в газете «Тюменские известия» сыграет свою роль и мы станем ближе к достижению большой цели.

— Давайте представим, что поисковая система уже готова. Что в первую очередь будет искать Андрей Мутьев? Какая тема в истории города лично вас привлекает больше?

— Мне нравится история создания города, а также то, что было на этой земле до основания Тюмени. Интересно узнавать о первых человеческих поселениях в Сибири, о следах первобытных людей, живших здесь до нашей эры. Еще, как и многим другим, мне любопытны тайны нашего города: нерешенные загадки, легенды, мифы… Такие как, например, существование подземных туннелей в нашем городе. Знаю, что эти темы подробно изучала Елена Дубовская, издавала книгу.

— Спасибо за беседу, Андрей Юрьевич. Желаю вам скорейшего воплощения в жизнь амбициозного проекта, значимость которого переоценить невозможно.

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