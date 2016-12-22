Когда молодые родители принимают решение «взять няню», у них сразу возникает множество вопросов, сомнений и страхов. А что, если она не сможет успокоить плачущего малыша? Ударит его? Вовремя не оградит от опасности? Унесёт из дома золото? Такие же мысли долго не давали мне впустить в дом незнакомого человека, который должен стать почти что членом семьи и моим временным «заменителем».

Страха добавляла история из семьи мужа: его младшему брату долго не везло с нянями. Молодая украинка быстро нашла подход к малышу, и через месяц родители «выдохнули», решив, что в доме появился «свой» человек. В один прекрасный день милая девушка исчезла, прихватив с собой все деньги и драгоценности, которые к тому моменту от нее перестали прятать. Она оставила (слава Богу!) спящего мальчика и записку: «Ушла в магазин, скоро буду». Пока старший брат, придя из школы, честно ждал возвращения няни и успокаивал испуганного малыша, та вместе с сожителем-рецидивистом (об этих подробностях ее биографии узнали позже) мчалась в поезде прочь из северного города…

Фрекен Бок, до свидания!

И всё же нужда заставила отправиться в интернет на поиски няни. На форумах и объявлениях в сети есть примерная классификация нянь. «Профессионалы VIP-уровня» — с опытом работы, педагогическим образованием, личным автомобилем, будут заниматься с ребенком по специальной методике, возить на дополнительные занятия, одним словом, современные гувернантки. Няни «стандартного класса» поскромнее — имеют опыт работы или специальное образование, индивидуального подхода к обучению и развитию ребенка не предлагают. «Эконом-класс» — женщины пенсионного возраста, готовые накормить, прогулять малыша, почитать книгу… Диапазон цен в областном центре колеблется от 100 до 250 рублей в час, в зависимости от проведенного времени и «уровня» няни. За месяц выходит от 18 до 35 тысяч рублей.

Первой в списке кандидатов стала женщина лет 35 из соседнего двора. Она сидит в декрете с младшим сыном и время от времени присматривает за чужими отпрысками. К слову, такой способ подработки, судя по количеству объявлений, ищут многие тюменские мамы. Душевные качества потенциальной няни оценить не успела, поскольку, находясь у нее в гостях, невольно сосредоточилась на немытых полах, неопрятной одежде детей и кошачьем «аромате». После нашей первой и последней встречи белые носки дочки превратились в серо-коричневые…

От 100 до 250 рублей в час стоят услуги нянь.

Следующая кандидатка, едва переступив порог нашей квартиры, сообщила, что на дорогу к нам потратила целый час и готова выходить к ребенку не менее чем на пять часов. Пенсионерка представилась профессионалом, с рекомендациями и «опытом работы в семьях депутатов». Сразу стало ясно, кто будет устанавливать порядок в нашем доме... Пока дочь играла, «фрекен Бок» попила кофе, ответила на телефонный звонок и рассказала некоторые подробности жизни ее бывших «хозяев». Мое терпение закончилось в тот момент, когда профессиональный педагог неосторожно высказалась по поводу творчества и внешних данных моей ненаглядной девочки. На прощанье «домомучительница» снисходительно сказала ребенку: «Ты хорошая девочка, мне понравилась, я буду с тобой дружить». «Спасибо, как-нибудь без вас…» — подумала я, закрывая дверь.

Она похожа на нашу бабушку!

Для поиска идеальной «Мэри Поппинс» пришлось обратиться в агентства по подбору домашнего персонала, каких в Тюмени работает несколько. Они предлагают 3-5 кандидатур, подходящих под критерии семьи, устраивают совместное собеседование и после пары испытательных дней по согласию родителей заключают договор. Он лишь дает право заменить няню в течение нескольких месяцев, если отношения с ней не сложились. Гарантий безопасности и честности женщин в агентстве не дают. По желанию клиента могут попросить няню пройти медосмотр, предоставить рекомендательные письма (кто ручается за их достоверность?), справку о несудимости и психическом здоровье.

В одной из компаний по секрету признались, что проверяют даже кредитную историю персонала. Дескать, люди, обремененные долгами, не всегда ведут себя честно и адекватно. За такую помощь агентства просят либо фиксированную сумму (минимум 7 тысяч рублей), либо половину будущего оклада няни (а это не менее 10 тысяч рублей). Что касается оплаты ее работы, то за 8-часовой день с трехлетним ребенком на его территории придется заплатить от 20 до 30 тысяч рублей в месяц. Некоторые за эту сумму согласны не только присмотреть за чадом, но и убрать, приготовить ужин для всей семьи. «За 20 тысяч мы можем предложить вам только пенсионерку, которая будет присматривать за ребенком, — объяснила менеджер. — Молодая женщина с педагогическим опытом придет к малышу с развивающими пособиями и будет стоить на 10 тысяч дороже».

Поскольку платить комиссию агентству за сомнительные услуги не хотелось, пришлось продолжить самостоятельные поиски. Под Новый год даже загадала Деду Морозу «прислать» нам няню — добрую, честную, ответственную, которая полюбит моего ребенка как своего. Волшебник исполнил желание и удивительным образом свел нас с такой женщиной, ставшей почти родной. Соседи говорят, что дочь очень похожа на нашу «бабушку», а мы держим ее контакты в секрете.

Где находят нянь тюменские родители?

Виктория Кажмуратова:

— После долгих просмотров объявлений в интернете я поняла, что не смогу доверить своего ребенка незнакомому. Поэтому няню мы взяли из окружения друзей. Нам повезло: у женщины большой опыт работы с детьми, хотя для меня это было не принципиально. Главное — доброта, контакт с малышом и ответственность няни за его безопасность.

Марина Зарянова:

— Я убеждена, что искать няню нужно цивилизованно — через агентство. Знакомиться с разными кандидатами, устраивать пробные дни, присматриваться к реакции ребенка. Свою няню мы так и нашли. Сейчас мои дети уже школьники, давно справляемся без няни, но до сих пор поддерживаем связь, она всегда поздравляет мальчиков с днем рождения и искренне интересуется их успехами.

Светлана Кутляренко:

— В нашей семье уже работали три няни, и всех мы находили на интернет-форумах. С опытом я поняла, что не всегда стоит верить отзывам на сайтах и рекомендациям. Порой они не соответствуют действительности. За третьей няней мы установили в квартире видеонаблюдение, о котором она пока не знает. Зато я знаю обо всем, что происходит дома. У сына проблемы со здоровьем, поэтому главное требование к няне — строго соблюдать правила и режим питания.

Елена Зубкова:

— Моя знакомая нашла няню случайно, по объявлению на подъезде своего дома. Женщину пенсионного возраста сократили в банке, но она была полна сил и желания работать. Няня успевала присматривать за полуторагодовалым малышом, учить уроки со старшим, в перерывах вместе с ними печь эклеры к приходу родителей.

Сергей Свентский:

— За накрутку агентства мы с женой платить не хотели, поэтому просматривали объявления на сайтах. Обращали внимание на опыт работы и честность ответов на вопросы. Некоторые говорили, что за 20 лет работы их воспитанники «ни разу не падали и не ударялись». Таких кандидатов сразу вычеркивали их списка. На встречу с теми, кто нам понравился по телефонному разговору, всегда брали дочь, чтобы оценить ее реакцию на нового человека. Поскольку мы оставляли ребенка на территории няни, важным критерием для нас были условия ее квартиры, в первую очередь — безопасности.

Европейский опыт

В Германии, например, большинство женщин работают полдня, пока их дети находятся в садике. При этом у мам есть масса альтернатив.

1) Бэби-ситтеры: с ребенком время от времени за небольшую плату сидят соседи, дальние родственники, знакомые. Эта практика очень распространена и никем не регламентируется.

2) Мини-сад на дому обычно организовывают сами мамы. Для этого они проходят обучение, получают специальное разрешение. Принимать на своей территории могут не более пяти детей.

3) «Группировки мам», которые объединяются на интернет-форумах и по очереди сидят с детьми друг друга, тем самым каждая имеет возможность время от времени заниматься своими делами.

4) «Киндер фрау» — аналог российских нянь. За минимально возможную в Германии зарплату (450 евро в месяц или 9 евро в час) фрау (чаще всего с педагогическим образованием) занимается с ребенком у него дома. При этом обязательно заключается договор, а отношения семьи и работницы контролирует государство.

5) «Бабушка в аренду»: целое сообщество пожилых немцев готово почти бескорыстно помогать семьям с детьми. Бабушки и дедушки играют и приятно проводят время с малышами, пока их родители заняты делами. За это молодежь оплачивает им проезд и символическую сумму, которая в этом случае не имеет особого значения: старики таким образом спасаются от одиночества, чувствуют себя нужными, обретают друзей.

6) Международная программа «Au-pair», когда семья приглашает на проживание ино­странного студента. Она обеспечивает его свободной комнатой, едой, карманными деньгами и возможностью посещать языковые курсы. Взамен молодой человек присматривает за детьми.