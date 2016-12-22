На днях исполнилось шесть лет центру развития волонтёрского движения центра «Дзержинец». За это время личную книжку волонтёра получили около 6 тысяч тюменских школьников и студентов.

Специалисты не берутся ответить, сколько в Тюмени добровольческих объединений. Известно, что городские волонтерские форумы ежегодно собирают представителей около сотни организаций. Сегодня добровольческий отряд есть в каждой школе, учреждении дополнительного образования, колледже, университете…

— Добровольцев не бывает слишком много, — убеждена руководитель центра развития волонтерского движения Вера Порсикова. — Работы всем хватит. Добрых и хороших задумок должно быть миллион! Волонтёрство начинается не с толчка в спину, а с идеи, родившейся в голове и сердце энтузиаста.

В Тюмени, как отмечают специалисты, одинаково востребованы все направления волонтерской деятельности. Есть ребята, которым нравится заниматься социальной работой: помогать пенсионерам по хозяйству, навещать одиноких, больных, детей-инвалидов. Гражданско-патриотическое направление собирает тех, кто встречается с ветеранами, участвует в мероприятиях ко Дню Победы. Многим хочется заботиться об окружающей среде. Подростки любят участвовать в профилактических акциях, организовывать спортивные и городские праздничные мероприятия.

Стать профессиональными добровольцами помогает «Школа волонтера». Встречи для тех, кто впервые решил пополнить ряды, проводятся на базе «Дзержинца» почти каждый день. Ежемесячно в центре собираются организаторы и лидеры добровольческих отрядов.

— Хочется, чтобы люди не забывали говорить волонтерам «спасибо», — отмечает Вера Порсикова. — Для человека, тем более юного, очень важно знать, что ему благодарны. Тогда он почувствует значимость доброго дела, к которому причастен. И захочет трудиться с еще большим энтузиазмом.