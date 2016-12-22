В минувшем году в Тюменской области родилось 23902 младенца.

На протяжении десяти лет в регионе наблюдается естественный прирост населения. Если в 2007 году количество рождений превышало количество смертей на 1452, то в 2016-м этот показатель увеличился в 4,8.

Прошлый год был високосный, и 29 февраля на свет появилось 63 младенца. Традиционно представителей сильного пола рождается больше. Так, в 2016-м мальчиков появилось на 700 больше, чем девочек. Почти сорок процентов малышей от общего количества зарегистрированных рождений стали в семье первенцами. Вторыми детьми в семьях — 39,6 процента. С появлением третьего ребенка примерно 15 процентов семей приобрели статус многодетных. Но пока им далеко до тех семей, которые уже освоились с этой ролью. В 23 семьях появился на свет восьмой ребенок, в 6 — девятый, в 3 — десятый, в 3 — одиннадцатый, и только в одной семье родился двенадцатый ребенок.

В цифрах запечатлелось и такое удивительное событие, как появление двоен. Их в регионе стало на 248 больше. Самое большое количество в Тюмени — 154 двойни, в Тобольске и Тобольском районе — 24, в Ишиме и Ишимском районе — 12, в Тюменском районе — 13. А троен родилось 5.

Кстати, родители продолжают называть детей именами, которые были популярными в последние годы. У мальчиков лидируют имена Артём, Александр, Егор, Дмитрий, Максим. Как чаще всего называют девочек? Анастасия, Дарья, Анна, София, Виктория, Мария.

В числе редких (мужские): Аладдин, Ермак, Емельян, Захар, Игнат, Кузьма, Лука, Макар, Тарас, Спартак, Ной. И женские: Агния, Аксинья, Аглая, Эра, Ефросинья, Калерия, Параскева, Устинья, Николь, Магдалена, двойное имя Анна-Беатрис.