Подростки группы риска, живущие в заречных районах Тюмени, нашли старших друзей-наставников. Ребята знают: в любой момент, с вопросами и проблемами, они могут прийти в отдел развития волонтёрского движения центра «Дзержинец» на Ватутина, 6.

Программа «Наставник» начала активно реализовываться здесь более года назад. Специалисты привлекают подростков, состоящих на особом учете у правоохранительных органов, к разнообразным добровольческим делам. Вместе с волонтерами ребята участвуют в проведении социальных акций, городских мероприятий. К примеру, сопровождали «Бессмертный полк», ходили с рюкзаками на Южный Урал.

Немало встреч и бесед предназначено исключительно для мальчишек и девчонок группы риска. Недавно на вечернем занятии ребята вспоминали правила дорожного движения. Причем подошли к задаче творчески. Они распределили между собой роли пешехода, попавшего под колеса, его мамы, водителя, госавтоинспектора... Каждый поделился тем, что чувствует и как понимает сложившуюся ситуацию.

Как рассказала руководитель отдела развития волонтерских программ центра «Дзержинец» Вера Порсикова, ребята из неблагополучных семей меняются на глазах, когда им доверяют и поручают важное дело. В День города мальчишки вошли в число трех сотен волонтеров, которые сопровождали праздничную колонну. Они пришли умытые, аккуратные, выполняли работу ответственно — в общем, ничем не выделялись среди остальных сверстников.

Около 50 подростков из неблагополучных семей из заречных микрорайонов Ватутина, Мыса и Тарманов взяли под опеку специалисты отдела развития волонтёрских программ центра «Дзержинец».

Известно: сложно изменить подростков, которые после мероприятий снова возвращаются в среду, где люди ведут асоциальный образ жизни. «Этих ребят стараются исправить полицейские, педагоги, психологи, социальные работники, — отметила Вера Порсикова. — Мы свою задачу видим в том, чтобы познакомить их с добровольцами — позитивными людьми, которые трудятся за идею и стремятся сделать мир лучше. Наши подопечные понимают, что тоже могут быть положительными, законопослушными гражданами и творческими личностями. Какой жизненный путь они выберут — зависит уже только от них самих».