Само слово «Тюмень», сказанное в других регионах, вызывает белую зависть и восхищение. Восхищение чрезвычайной активностью наших предпринимателей.

Собрание неформалов

Накануне несколько сотен жителей Тюменской области получили от Эдуарда Омарова, вице-президента «Опоры России», руководителя регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства, депутата областной Думы, открытки. Начинались они словами: «Если вы читаете это приглашение, значит, вы вносите существенный вклад в развитие нашего региона». После такого зачина грех было не откликнуться на приглашение «в неформальной обстановке послушать доклад о том, что мы сделали в 2016 году и планируем сделать в 2017-м».

Обстановка действительно была неформальной. В переполненном конференц-зале отеля «Vostok» тюменские музыканты играли средневековую музыку и пели русские народные песни. На экране демонстрировались видеоролики с проведённых «опоровцами» мероприятий — деловых, образовательных, спортивных и культурных. В течение года их состоялось более 170!

Отчётный доклад Эдуарда Омарова занял пару минут. Руководитель организации лишь отметил, что предпринимательский климат в Тюменской области за последние годы стал заметно теплее и свой вклад в это глобальное потепление внесли все откликнувшиеся на приглашение. Рассказывали о свершённых делах всё больше сами предприниматели.

«Не обещаю, что поженимся»

Буквально на пару минут, чередуя друг друга, на подиум поднимались организаторы, эксперты, партнёры, участники многочисленных мероприятий. Таких как краш-тесты для бизнеса, аналог независимого аудита, в ходе которых есть возможность открыто и бескомпромиссно разобрать ошибки, оптимизировав бизнес-процессы. И библиотека предпринимателя, где деловые люди обсуждают умные книги, обмениваясь бесценным опытом. Это и бизнес-игра «Завод», и вечерняя школа предпринимателя, и нетворкинг-встречи «Business Family», и различные спортивные турниры на «Кубок Опоры».

На ярмарке инвестиций из семи сотен представленных проектов инвесторы отобрали более десятка наиболее перспективных — от кафе до завода, вложив в них свыше 110 миллионов рублей. На вновь открытой IT-площадке проходят IT-лекции и стартап-завтраки. На еженедельных бизнес-ланчах «Опоры» встречаются и общаются тюменские предприниматели. Многие из них не просто знают друг друга в лицо, но и дружат домами.

Галина Кайданович, директор и совладелец ресторанного дома «Александр», едва скрывала эмоции, рассказывая о стартовавшей в октябре программе «Scale Up». Эдуард Омаров пригласил её в качестве одного из 13 наставников, прикрепив подопечного. «Хорошая у нас пара получилась, не обещаю, что поженимся, но результат точно будет, — с юмором заметила деловая леди. — Развиваемся вместе, лично я после каждой встречи работаю гораздо лучше, чем прежде».

«Привет, деловая!»

В этот вечер то и дело признавались в любви. К «Опоре России» и её идейному вдохновителю Эдуарду Омарову. Ольга Езикеева, генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, заявила, что ей невероятно повезло с этим неугомонным человеком. Все его мероприятия — это вечный драйв, горящие глаза и энергия сотен молодых людей, заряжающая на несколько месяцев вперёд. Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, руководитель регионального отделения «Деловой России», по-дружески приветствовала коллегу: «Привет, опора!» «Привет, деловая!» — по-свойски отвечал ей Эдуард Омаров, подчёркивая, что Тюменская область — едва ли не единственная в стране, где обе организации дружат на благо всех предпринимателей региона.

Александр Моор, мэр Тюмени, акцентировал внимание на первой фразе приглашения на вечер встречи друзей — о существенном вкладе в развитие региона. Глава администрации города убеждён, что самый большой вклад в общее дело он внёс шесть лет назад, когда, будучи заместителем губернатора, сумел уговорить Эдуарда Омарова возглавить тюменскую «Опору». Сегодня она является основным драйвером развития предпринимательства.

Леонид Остроумов, директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, вспомнил первые шаги «Опоры». Шесть лет назад, когда она пошла в глубинку, её встретили весьма напряжённо: «Опять за колхоз агитировать приехали». Сегодня местные отделения «Опоры» действуют практически во всех районах. В Тобольске, например, благодаря «опоровцам» традиционным стал фестиваль «Уха-царица», занявший первое место на федеральном конкурсе событийного туризма. Прошлым летом поесть сибирской ухи и весело провести время приезжали даже из Германии. В Ялуторовске «Опора» придумала и проводит деловую игру «Миллион», объединившую сотню старшеклассников… По мнению чиновника, одно слово «Тюмень», сказанное в других регионах, вызывает у собеседников зависть и восхищение. Восхищение чрезвычайной активностью наших предпринимателей.

Более 3 тысяч тюменцев пройдут учёбу в рамках программы «Ты — предприниматель», рассчитанной на несколько месяцев.

Во всей красе

Многие тюменские проекты Эдуард Омаров, избранный вице-президентом «Опоры России», вывел уже на федеральный уровень. Наш «СУП» (слёт успешных предпринимателей), собравший минувшей осенью в Тюмени свыше тысячи ребят и девчат из сорока регионов страны, нынче станет основным событием на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи. Его участниками будут более 20 тысяч лидеров из 150 государств. Тюменцам, выступающим организаторами слёта, предстоит теперь представлять всю нашу державу.

— Но мы не можем оставить Тюмень без федерального мероприятия, — признаётся Артём Андросов, руководитель центра развития бизнеса, созданного при тюменской «Опоре». — На три майских дня наш город станет столицей молодёжного предпринимательства, организовав «Invest Weekend». В его рамках пройдёт Всероссийская ярмарка инвестиций, лучшие проекты для последующего финансирования на которой будут отбирать ведущие инвестиционные и венчурные фонды. Состоится бизнес-конференция «Огонь!», на которую рассчитываем собрать свыше тысячи предпринимателей, в том числе из других регионов. И, наконец, устроить народные гулянья в традициях сибирских купцов. По всему городу — на набережной Туры и всех площадях — состоятся спортивные и развлекательные мероприятия, ярмарки-продажи. Тюменцы смогут не только представить себя во всей красе, но и заработать. А приезжим людям, которые управляют инвестициями, мы покажем, как живут наши предприниматели. Слава о Тюмени разбежится по всей стране!

И это далеко не все амбициозные планы тюменской «Опоры». В рамках программы «Ты — предприниматель», рассчитанной на несколько месяцев, учёбу пройдут более трёх тысяч тюменцев. Но главное, в регионе при поддержке партнёров из Инвестиционного агентства Тюменской области и департамента инвестиционной политики должно быть создано не менее 80 новых предприятий. А уже 1 марта во Дворце «Нефтяник» состоится фестиваль правдивых историй «True Story Fest». Его участники смогут рассказать о своих проектах, ошибках и неудачах, сообща найдя путь к успеху.