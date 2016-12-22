Десятки картонных коробок занимают место в помещении регионального отделения Российского детского фонда. Это обувь: детская, мужская, женская. Летняя, зимняя, весенняя… Стоимость каждой пары в магазине не менее 8-10 тысяч рублей.

Тюменский предприниматель решила сделать пожертвование и выбрала давно зарекомендовавшую себя благотворительную организацию. И не ошиблась. «У нас всегда десятки заявок от нуждающихся семей со всего юга Тюменской области, которые лежат и ждут своего часа», — рассказывает заместитель председателя тюменского отделения Детского фонда Галина Сушинских. — Зимние сапожки и ботинки ушли по адресам сразу: в Омутинский, Тобольский, Ярковский, Бердюжский, Казанский районы, в Тюмень. Четыре пары роскошных концертных туфель отправили в Юргинский дом культуры. Необходимую обувь подобрали женщинам, которые вместе с детьми находятся в отделении социальной реабилитации центра «Семья».

В январе в распоряжении благотворительной организации оказалось 800 пар бурок одного размера. Самых простых, легких и теплых. Партия за две недели нашла своих хозяев в разных уголках региона. Около сотни пар одновременно отправились в Вагайский район. Сегодня представители социальной службы попросили еще: размер 36,5, как оказалось, для местных жителей самый подходящий.

На самом деле очень много людей, которые хотели бы помогать. Но зачастую они не знают, куда обратиться. «Приходите в тюменское отделение Российского детского фонда, — замечает Галина Сушинских. — Мы любой одежде и обуви найдем хозяина. Отдадим именно тем, кто нуждается. Тем, кто будет искренне радоваться вещи и желать добра своему благотворителю».

Сотрудники отделения Детского фонда уже привыкли, что порой кабинеты становятся чем-то похожими на склады. Перед зимними праздниками и Днем защиты детей благотворители спешат порадовать подарками малоимущих и многодетных. Накануне учебного года помещение занимают сотни портфелей со школьными принадлежностями, которые будут розданы первоклассникам.

На 6 миллионов рублей (в денежном выражении) была оказана помощь жителям юга Тюменской области в 2016 году отделением Детского фонда.

Многие из постоянных благотворителей уже курируют какой-либо район юга области, выполняя заявки, поступающие из органов социальной защиты населения. «Каждому, кто приходит к нам с желанием помочь, дарим «фирменный» магнитик, — отмечает Галина Васильевна. — Он должен напоминать человеку о добром деле, которое тот смог сделать. Есть тюменцы, у которых таких сувениров уже около десятка. Если человек стал нашим другом, то непременно стремится привлечь и своих знакомых. Когда объединяются люди, работающие в одной организации, результат превосходит все ожидания. К примеру, из района пришла заявка: мальчику из малообеспеченной семьи надо купить куртку. Мы передали просьбу нашим помощникам. И что вы думаете? Принесли три огромные коробки для этой семьи с одеждой, игрушками и сладостями для братьев и сестер этого ребенка. Не перестаешь удивляться щедрости и отзывчивости людей».