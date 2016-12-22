«При подключении к интернету семья должна получать безопасное информационное пространство. В России введение предфильтрации необходимо и неизбежно. Это вопрос времени», — убеждён Денис Давыдов, руководитель российской ассоциации «Лига безопасного интернета».

Московские специалисты уже подготовили законопроект о том, что провайдер должен предоставлять клиентам «чистый» интернет. «Мы предлагаем руководствоваться теми категориями вредной информации, которые уже законодательно закреплены в Федеральном законе «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Законопроект готов отправиться в Госдуму. Идет работа над обоснованием технических возможностей для его реализации», — пояснил Денис Давыдов на пресс-конференции, посвященной месяцу безопасного интернета.

Масштабная акция стартовала 7 февраля – во Всемирный день безопасного интернета. В ближайшие недели во всех регионах страны пройдут мероприятия, которые в течение шести лет проводились разрозненно. Это уроки безопасного интернета, акции и творческие конкурсы для школьников и студентов, просветительские беседы с родителями, чтобы научить их контролировать поведение ребенка в сети, а также рабочие встречи со школьными психологами и социальными педагогами. Пройдет масштабное анкетирование различных групп населения для выявления реального уровня информационной опасности. Такое исследование в России еще не проводилось. В Тюмени состоялся семинар для специалистов, посвященный решению актуальных проблем, которые несет мировая паутина.

90% родителей пять лет назад ничего не знали об угрозах в интернете. Сегодня таких осталось 10%. Однако лишь 17% мам и пап используют технические средства родительского контроля.

— В Тюменской области все органы власти находятся в уникальной связке с общественными объединениями по тематике безопасного интернета, — отметил Алексей Краев, председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике Тюмени. — У нас уже сложился уникальный опыт работы с содержанием страниц в интернете и социальных сетях и с выявлением лиц, которые его создают. Волна суицидов среди подростков, прокатившаяся в декабре, стала ощутимым толчком для того, чтобы деятельность, которая в Тюмени длилась не один год, стала наконец эффективной. Установился прочный, круглосуточный контакт представителей правоохранительных органов и педагогического сообщества. Учителя осознали, что они должны наблюдать за детьми не только в классе, но и в социальных сетях.

Бороться за безопасность интернета специалистам около трех лет помогает «киберпатруль» Тюменской области. Молодые люди уже занимались выявлением мошенников, противодействием распространению пропаганды наркотиков, деструктивных религиозных культов, опасного поведения, «групп смерти»… На днях появилось тюменское отделение молодежного движения «Кибердружина»: три десятка добровольцев официально стали участниками федеральной программы. Тюменские дружинники сразу приступили к выполнению поставленной задачи: провести рейды по общественным местам, где предоставляется бесплатный беспроводной доступ к интернету. Законодательство предусматривает, что в местах, доступных для детей, интернет должен быть безопасным или предоставляться взрослым по паролю. Практика показывает: 80 процентов владельцев кафе с публичными точками доступа это обязательство не исполняют. Активисты кибердружины должны сообщить владельцам о выявленных административных правонарушениях, чтобы своевременно их устранить.