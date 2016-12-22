Иван Никифорович БОГДАНОВ родился 12 февраля 1927 года в деревне Круглова Нижнетавдинского района.

Иван Никифорович БОГДАНОВ родился 12 февраля 1927 года в деревне Круглова Нижнетавдинского района. В годы войны работал на эвакуированном в Тюмень аккумуляторном заводе в бригаде, которая занималась переноской свинцовых решёток. В ряды Красной армии призван в ноябре 1944-го, в составе 69-го стрелкового полка участвовал в войне с Японией. Демобилизовавшись в апреле 1951 года, вернулся работать на аккумуляторный завод. Награждён орденами Отечественной войны II степени и Трудового Красного Знамени, а также многими другими наградами. Живёт в Тюмени.

Зоя Александровна БЫЗОВА родилась 12 февраля 1925 года в Вологодской области. В 1943 году добровольцем ушла на защиту Родины, служила телефонист­кой при штабе в дивизии отдельного автобатальона Северо-Западного фронта. В августе 1945-го демобилизовалась, через год вышла замуж за кадрового военного. Когда муж вышел в отставку, переехала жить к нему на родину в Упоровский район. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в селе Упорово.

Василий Григорьевич КОШЕЛЕВ родился 12 февраля 1923 года в деревне Шайтанка Уватского района. В 1939 году, окончив 7 классов, начал работать рыбаком на Максимовском рыбоучастке. В ноябре 1941 года был зачислен в Первое Тюменское пехотное училище, но закончить его не пришлось — отправили на фронт в звании сержанта, в сентябре 1942-го сражался под Сталинградом, был связистом и разведчиком при штабе полка 62-й армии, которой командовал будущий маршал Советского Союза Василий Чуйков. Не раз приходилось сходиться с врагом в рукопашной схватке, в одном из боёв был ранен штыком в бок. В другой раз после тяжёлого ранения потерял сознание, его посчитали убитым и сложили с убитыми однополчанами в яму. Лишь утром санитары приметили раненого бойца и помогли выбраться. После излечения в Ульяновском эвакогоспитале снова на фронте, участвует в Курской битве в составе 8-й гвардейской армии. И опять ранение и госпиталь. Освобождал Украину, Литву, после очередного ранения в боях за город Шауляй был комиссован как инвалид войны. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, а также многими медалями. Живёт в селе Уват.

Тамара Вениаминовна ЛАМПИК родилась 12 февраля 1924 года в деревне Ершовка Удмуртской АССР.

В Красную армию призвана в 1942 году, служила на 1-м Белорусском фронте. Демобилизована в октябре 1945-го с должности заведующей вещевым складом. Работала в общем отделе Тюменского обкома КПСС, инженером по подготовке кадров в управлении автомобильного и водного транспорта Тюменьгазпрома. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.

Григорий Петрович ЛИПИН родился 13 февраля 1927 года в деревне Чупина Абатского района. В два года потерял отца. Закончив 4 класса, работал в колхозе, выучился на тракториста. В ноябре 1944-го призван на службу в армию, служил в пехоте на Дальнем Востоке, принимал участие в войне с Японией. После ранения до июня 1946-го находился на лечении в госпитале Барнаула, затем продолжил службу. Демобилизован в апреле 1951 года в звании сержанта. Вернувшись домой, трудился в совхозе «Майский» трактористом, комбайнёром, бригадиром в животноводстве. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в Заводоуковске.

Мета Ивановна НАГЕЛЬМАН родилась 14 февраля 1925 года в деревне Зуево Ярославской области. С ноября 1943 года была вольнонаёмной в госпитале Харькова, разнорабочей на кухне в действующей армии на 1-м Белорусском фронте. Награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. С 1966 года живёт в Тюмени.

Пётр Алексеевич КОЧНЕВ родился 14 февраля 1925 года в деревне Валгина Аромашевского района. В ноябре 1943 года призван в ряды Красной армии, окончил шестимесячные курсы стрелков-снайперов. Принимал участие в освобождении Эстонии, Латвии, Литвы в составе 1-го Прибалтийского фронта под командованием И.Х. Баграмяна, был заряжающим расчёта противотанкового ружья. После тяжёлого ранения более семи месяцев находился на излечении в госпиталях. Демобилизовавшись, работал учётчиком, бухгалтером в родном совхозе «Слободчиковский». Позже был направлен на руководящую работу — управляющим сразу трёх отделений: Валгинского, Осиновского и Таловского. За рекордные урожаи награждён орденом Ленина. За фронтовые заслуги награждён орденом Отечественной войны II степени и многочисленными медалями. Живёт в селе Аромашево.