В Совете Федерации начались дни Тюменской области. Трёхдневная работа земляков в российском парламенте, по мнению губернатора Владимира Якушева, поспособствует продвижению законодательных инициатив и, как следствие, более динамичному развитию региона.

Вчера на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству тюменцы поделились с сенаторами опытом применения информационно-телекоммуникационных технологий в здравоохранении, внедрения электронных карт пациентов и перехода на электронные рецепты. Здесь мы являемся одними из признанных лидеров в России, но для дальнейшего тиражирования всех этих наработок необходимо подкорректировать федеральное законодательство.

В комитете по бюджету и финансовым рынкам вчера обсуждали проблемы обеспечения сбалансированности региональных бюджетов. На общем фоне российских регионов, накопивших долгов на сумму свыше 2,2 триллиона рублей, Тюменская область смотрится едва ли не белой вороной.

Благодаря реализации масштабных инвестиционных проектов и развитию промышленности, приносящих с каждым годом всё больше поступлений в бюджет, нам удаётся пока обходиться без банковских и прочих заимствований. Тем не менее балансировать приходится на самой грани, отказывая порой себе в самом необходимом. Ведь государство постоянно перераспределяет налоговые платежи. Естественно, в свою пользу. Ранее нас полностью лишили налога на добычу полезных ископаемых, который приносил в нашу казну более половины всех доходов. С января 2017-го урезали долю поступлений по налогу на прибыль.

Сегодня обстоятельный разговор будет продолжен на заседаниях профильных комитетов Совета Федерации. В комитете по экономической политике, например, Вадим Шумков, заместитель губернатора Тюменской области, разовьёт тему формирования благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Даже в кризис мы демонстрировали положительную динамику, несмотря на падение в стране. Если бы нас время от времени не лишали заработанных средств, то динамика могла быть ещё круче.

Сергей Корепанов:

— Дни Тюменской области в Совете Федерации помогут переломить устойчивый стереотип о нефтегазовой игле. Сегодня Тюменская область — это не только нефть и газ, это прежде всего регион с динамично развивающейся промышленностью, сельским хозяйством и социальной сферой.

На заседаниях других комитетов заместители губернатора Тюменской области, директора отраслевых департаментов, депутаты областной Думы будут вести речь о модернизации жилищно-коммунального комплекса, о развитии агропрома и обеспечении рационального природопользования. Во всех этих сферах у нас есть свои наработки и предложения по совершенствованию федерального законодательства.

Завтра с утра пораньше губернатор Владимир Якушев, председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко откроют выставку достижений Тюменской области. А уже на пленарном заседании верхней палаты Федерального собрания страны тюменцы расскажут сенаторам о социально-экономическом развитии нашего региона. Завершатся дни Тюменской области так называемым «часом эксперта». Этим экспертом станет Анатолий Брехунцов, генеральный директор Сибирского научно-аналитического центра.

По итогам всех заседаний Валентина Матвиенко подпишет перечень поручений, в том числе по совершенствованию законодательства.

Подробности сообщим.