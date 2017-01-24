В то время как в австрийском Хохфильцене кипели страсти чемпионата мира по биатлону 2017 года, в Тюмени активно обсуждали чемпионат мира 2021 года. Право на проведение этих соревнований регион выиграл, но рискует его потерять.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев, являющийся членом правления Союза биатлонистов России, вернувшись из Австрии, где прошел внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов, встретился с журналистами. Представители прессы в минувшую субботу направлялись на брифинг… А попали на биатлонную лекцию. Вооружившись маркером и учебной доской, Владимир Владимирович в подробных схемах разрисовал, как устроено нынешнее биатлонное хозяйство, каков порядок принятия решений там задокументирован и как это происходит на практике.

— Подчеркну, что под вопросом проведение турнира не в Тюменской области, а в России в целом из-за сложившейся обстановки, — отметил Владимир Якушев. — К тюменскому стадиону нет претензий, у нас есть все необходимое для проведения турнира. Президент IBU Андерс Бессеберг и сегодня подтверждает, что у нас один из самых лучших стадионов в мире. Отношение к сибирякам хорошее. Многие сожалеют, что в этом году в Тюмени не будет соревнований, в частности «Гонки чемпионов».

Как известно, на внеочередном конгрессе IBU, прошедшем в Австрии, международная организация призвала Союз биатлонистов России добровольно отказаться от проведения чемпионата 2021 года. Российской стороне дали время на раздумья до 24 февраля. В противном случае до 28 февраля исполком IBU самостоятельно примет решение об аннулировании заявки России. Однако права на это исполком не имеет. А действует так из-за давления Всемирного антидопингового агентства (WADA). Еще в минувшем году агентство рекомендовало международным федерациям не отдавать России крупных международных турниров из-за того, что Российское антидопинговое агентство утратило аккредитацию WADA и, по сути, стало нелегитимным для международного сообщества.

Тюмень получила право проведения чемпионата мира 2021 года в сентябре 2016 года на очередном конгрессе IBU в Кишиневе. На тот момент уже был озвучен доклад Макларена об антидопинговых расследованиях в России, уже была рекомендация WADA по отношению к нашей стране.

— Рекомендация существовала, но наша заявка была одобрена, — напомнил Владимир Якушев. — Вопрос о правомерности звучал на конгрессе, и Андерс Бессеберг озвучил свою позицию. Она основывалась на результатах совещания во время Олимпийских игр 2016 года, на котором Международный олимпийский комитет объявил, что требования WADA — всего лишь рекомендация, и не более того. Однако протокола этого совещания нет до сих пор! Получается, что глава IBU озвучил позицию по этому вопросу, но опираться на мнение МОК не может, потому что юридического подтверждения тех слов нет. Конечно, до 2021 года многое может измениться. Однако между двумя организациями уже возникло напряжение. И Международный союз биатлонистов не готов ставить под угрозу всю организацию, телевизионные права на показ соревнований, спонсорские контракты и многое другое.

Из-за давления WADA он ведет себя не совсем легитимно. Внеочередной конгресс в Австрии был созван с нарушением сроков. Затем там было предложено проголосовать об отмене решения по поводу турнира 2021 года. Снова с нарушением, поскольку такая важная тема должна была включаться в повестку задолго до проведения мероприятия, а не под шумок во время обсуждения одного из последних вопросов. В итоге тема не была поставлена на голосование. Но исполком пошел вопреки мнению конгресса и собственной законодательной базе. Он намерен самовольно аннулировать решение конгресса 2016 года, хотя не имеет на это права. Ведь конгресс — высший орган управления, а исполком является подконтрольной структурой. Он проводит в жизнь решения конгресса в те два года, которые проходят между его очередными собраниями.

Губернатор Владимир Якушев прогнозирует, что 25-26 февраля исполком IBU все же аннулирует заявку России, пойдя на нарушение собственных законов из-за давления WADA. Но это уже будет поводом для российской стороны идти в международные инстанции и отстаивать легитимность принятия решений.

Глава региона не отрицает, что в сложившейся ситуации у России есть обстоятельство непреодолимой силы, из-за которого страна не может принять в течение ближайших месяцев международные турниры. Это отсутствие лицензии РУСАДА. Но бороться за легитимное принятие решения есть смысл. Ориентировочно Российское антидопинговое агентство должно возобновить членство в WADA к ноябрю 2017 года. А очередной конгресс IBU, который решает судьбу ближайших чемпионатов мира, пройдет в сентябре 2018 года в Хорватии. Если законное решение вопроса по поводу чемпионата 2021 года будет отложено до этого момента, то у Тюмени есть шанс сохранить права на турнир.

Вот только недоброжелатели России ждать восстановления аккредитации РУСАДА не намерены. У них свой вариант — собрать внеочередной конгресс в 2017 году. Сделать так, чтобы он был легитимным — соблюсти все необходимые сроки, изначально внести в повестку вопрос о турнире 2021 года. При таком развитии событий Россия лишится турнира. Но это уже будет похоже на легитимный процесс, а не политическое давление на нашу страну.

— Даже если нашу заявку аннулируют внеочередным конгрессом, это не помешает нам на конгресс 2018 года в Хорватии вновь подать заявку на проведение чемпионата мира Тюменской областью, — говорит Владимир Якушев. — У нас есть сторонники в конгрессе Международного союза биатлонистов. Нас поддерживают. Главное, чтобы к тому моменту вопросы по РУСАДА были решены.

Как отметил Владимир Якушев, из-за возможной отмены проведения чемпионата 2021 года и уже случившейся отмены этапа Кубка мира 2017 года Тюменская область не понесла финансовых потерь. Оплатить расходы по организации турнира (чартеры для спортсменов, билеты и т. п.) оргкомитет не успел, а все работы, которые были проделаны на стадионе, являлись плановыми. Они были бы в любом случае проведены. А вот бизнес Тюменской области наверняка недосчитается доходов, на которые рассчитывал. На соревнования 2017 года делали большую ставку владельцы гостиниц, предприятий общепита и многие другие.