Завтра, 16 апреля, православный мир празднует Пасху. Одна из славных семейных традиций в преддверии этого светлого дня — покраска яиц. С давних времен это делали в четверг Страстной недели. Если вдруг вы не успели, попробуйте один из этих способов.

Подготовка

Яйца для окрашивания лучше брать примерно 4-5-дневные, так как свежие яйца будут плохо чиститься. Лучше, если это будут белые яйца одинакового размера. Их нужно обязательно помыть, можно протереть спиртом — так краска лучше ляжет. Перед приготовлением яйца должны вылежать при комнатной температуре 3-4 часа (можно ночь). Если вы красите яйца в кипящем отваре, обязательно посолите его.

Эффект градиента

Создать красивый эффект градиента (плавного перехода цвета) просто. Нужно поместить с помощью половника более половины яйца в краску на 3 минуты, при этом постоянно слегка поднимать и опускать яйцо, потом поднять его до половины и оставить на 5 минут приподнимая и опуская, а последние десять минут подержать только нижнюю часть яйца в краске.

Расписные

Разрисовать яйца можно обычной гуашью, фломастером или карандашом, главное, чтобы грифель был мягким.

Кружевные

Заверните яйцо в кружевную ткань и опустите на 10 минут в раствор с краской. Снимите ткань — готово!

С рисунками

Нанесите на яйцо различные узоры из изоленты. По очереди окунайте яйцо в краску и снимайте кусочки изоленты — экспериментируйте!

Луковая шелуха

Ее должно быть как можно больше. Луковую шелуху залить водой и довести до кипения, проварить на среднем огне 30-40 минут, затем дать отвару остыть и процедить его. В приготовленный отвар луковой шелухи (негорячий) опустить подготовленные яйца и довести до кипения, варить 5-7 минут после закипания (вкрутую). Достать яйца из отвара, выложить на большую тарелку и дать остыть. Если хочется, чтобы цвет был интенсивнее, верните яйца в теплый отвар и оставьте до тех пор, пока они не приобретут желаемый оттенок.

Получаемый оттенок при окраске луковой шелухой — от светло-желтого до интенсивного красно-коричневого (чем концентрированнее будет отвар, тем ярче цвет). Этот способ окраски совершенно безвреден для здоровья, поэтому очень популярен.

Сок ежевики

Понадобится замороженная ежевика или черноплодная рябина. Разморозить ягоды, раздавить их вилкой, выложить в кастрюлю и влить воду (на 200 мл воды 100 г ягод), проварить 15-20 минут, остудить и процедить отвар, выложить в него яйца, сварить их вкрутую, аккуратно достать шумовкой из кастрюли и выложить на широкое плоское блюдо, дать высохнуть.

Среди других натуральных красителей, которыми можно окрасить яйца в домашних условиях, — натуральный в зернах кофе (коричневые оттенки разной интенсивности), сушеная крапива или шпинат (технология такая же, как при окраске луковой шелухой, дает разные оттенки зеленого цвета).

Сок краснокочанной капусты

Очень красивый синий цвет дает сок краснокочанной капусты. Ее нужно мелко нашинковать, выложить в стеклянную или эмалированную посуду, добавить 1 ч. л. уксуса и воду, перемешать, накрыть пищевой пленкой или крышкой и на ночь убрать в холодильник — капуста даст сок. Уже вареные яйца выложить в процеженный сок капусты, оставить на несколько часов, чем дольше — тем лучше.

Куркума

Красивый желтый цвет получается при окрашивании яиц куркумой. В кипящую воду (500 мл) всыпать куркуму (3 ст. л.), проварить ее 10-15 мин, затем отвар остудить, опустить в него яйца и вкрутую отварить, затем достать из отвара и остудить его. Для более интенсивного цвета поместить яйца обратно в отвар и выдержать в нем несколько часов.

Мраморный рисунок

Сначала нужно окрасить яйца в светлые яркие цвета — оранжевый, желтый, красный, розовый. Дать яйцам полностью высохнуть. Развести темные цвета — фиолетовый, коричневый, синий. В каждую чашечку с темным цветом добавить по 1 ч. л. растительного масла, аккуратно перемешать, не взбалтывая. Окунуть каждое яйцо в темный цвет, сразу вынуть, обсушить.

Резинки

Если перед окраской яйца обмотать разными резинками (очень подходят те, которые дети используют для плетения фенечек), то получатся симпатичные полосочки. А если менять положение резинок и яйцо поочередно окрашивать красителями разных цветов, то получатся симпатичные разноцветные полоски. Окрашивать нужно от светлого к темному тону.

Листья, цветы, сердечки и т. д.

Если вы хотите, чтобы на яйце остался неокрашенным какой-то рисунок — листок, цветок, сердечко, крестик и т.п., возьмите листочек от комнатного или дикого растения, вырезанный из бумаги цветок и т.п., наложите его на яйцо, сверху наденьте капроновый чулок или марлю. Скрепите концы получившегося мешочка резинкой. Покрасьте яйцо любым красителем, промойте под водой и снимите мешочек.

Крапинки

Для придания яйцам крапинок можно использовать рис или другую крупу. Мокрые яйца обваливают в крупе, аккуратно заворачивают в марлю, концы которой завязывают ниткой. Рис должен очень плотно прилегать к окрашиваемому яйцу. Затем яйца окрашивают луковой шелухой. Мешочек снимают, и места, где к поверхности прилегал рис, остаются непрокрашенными, создавая интересную крапчатость.

Нитки

Обмотать яйца х/б нитками различных цветов (как фантазия подскажет), варить такие яйца 20 минут на маленьком огне. Вынуть, остудить, снять нитяной кокон. Получаются неожиданные варианты расцветки.

Воск

Яйцо красят в один цвет. Когда оно остынет и высохнет, на него капают горячим воском (например, с помощью горящей свечи). Теперь яйцо опускают в другой краситель, он должен быть не горячим, чтобы воск не расплавился. Эту процедуру можно повторить ещё раз, чтобы получить разноцветные пятна. Начинать красить нужно со светлых цветов. Например, желтый — оранжевый — красный. Если первые капли воска нанести на неокрашенное яйцо, пятнышки будут белыми. Воск затем аккуратно соскабливается. Чтобы убрать остатки воска, яйцо нужно немного нагреть (например, поднести сбоку к пламени свечи) и вытереть салфеткой.

Декупаж

Готовим желатиновый клей. Следует размочить желатин в воде, процедить через ситечко, удалить лишнюю жидкость. После нагреваем желатин до растворения гранул. Выбираем красивую бумажную салфетку, отделяем верхний слой и вырезаем понравившийся фрагмент. Картинку плотно прикладываем к скорлупе, поверх рисунка наносим желатиновый клей.

После окраски натуральными красками яйца нужно окунуть в ледяную воду. Готовые яйца для придания блеска можно смазать маслом или кондитерским перламутром.