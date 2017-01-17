Наверное, нет в развитых странах человека, который бы не сталкивался с теми или иными проявлениями аллергии. Однако о сущности и причинах возникновения аллергических болезней (аллергозов) имеют четкие представления немногие. В подавляющем большинстве случаев аллергические состояния являются патологическим следствием загрязнения окружающей среды: воздуха, водоемов, почвы. С каждым годом «благодаря» научно-техническому прогрессу появляется масса новых рукотворных аллергенов, увеличивающих и без того огромное число страдающих аллергическими болезнями людей. Причем эти негативные воздействия на биосферу происходят постоянно и в масштабах, представляющих в настоящее время угрозу существованию человечества.

Зоны бедствия

Аллергия — это повышенная чувствительность организма к различным веществам, так называемым аллергенам; является одним из основных последствий воздействия неблаго-приятных экологических факторов на организм.

Аллергические болезни представляют собой заболевания человека, обусловленные повышением чувствительности его организма к внешним, действующим извне аллергенам. Аллергены — это вещества, вызывающие аллергические реакции.

Аллергические реакции делят на две группы: реакции немедленного и замедленного типов. Реакции немедленного типа возникают через 15-20 минут после воздействия на человека аллергена. К ним относят аллергическую крапивницу, бронхиальную астму, сенную лихорадку, сывороточную болезнь, ангионевротический отек (отек Квинке), кожную анафилаксию. Смертельно опасным проявлением реакций немедленного типа является анафилактический шок, при котором события развиваются стремительно и человек может погибнуть в течение от нескольких секунд до получаса с момента введения аллергена. Реакции замедленного типа развиваются в течение многих часов, суток; возникают при воздействии промышленных, лекарственных, растительных аллергенов, а также при контактных дерматитах, дифтерии, туберкулезе, бруцеллезе.

Аллергические болезни ещё в прошлом столетии заняли лидирующее положение среди всей неинфекционной патологии. В настоящее время, по последним данным ВОЗ, 35% населения планеты имеют аллергические заболевания. В России распространенность аллергической патологии в среднем составляет от 20 до 50% у взрослого населения, более 27% — у детей и подростков. Зонами экологического бедствия признаны более трехсот районов, общая площадь которых составляет около десяти процентов территории нашей страны.

К основным отраслям народного хозяйства, создающим неблагоприятные экологические ситуации, определяющим уровень антропогенного загрязнения, относятся химическая и нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия, электроэнергетика и машиностроение. Указанная неудовлетворительная экологическая обстановка признана ведущей причиной ухудшения здоровья населения, одним из ярких проявлений которого является аллергия.

При этом исследователи всех стран отмечают рост аллергических заболеваний и увеличение их тяжести. Особенно это заметно наблюдается в странах с высокой индустриализацией и химической промышленностью, что позволило отнести аллергию к «болезням цивилизации», «болезням прогресса».

Аллергены надо знать в лицо

Рассмотрим наиболее распространенные вещества, вызывающие аллергические реакции.

Промышленные аллергены. Интенсивное развитие промышленности позволило значительно увеличить производство красителей, лаков, масел, эпоксидных смол, скипидара, мышьяка, никеля, хрома, формалина, инсектофунгицидов, дубильных, косметических и других веществ, контакт с которыми приводит к аллергическим реакциям.

Большую группу составляют бытовые аллергены. Главным среди них является домашняя пыль, в состав которой входят пылевые частички с одежды, постельного белья, домашних насекомых (клопов, клещей). Близко к этой группе находятся эпидермальные аллергены: перхоть, шерсть животных, перья птиц, чешуя рыб. Широко распространены пыльцевые аллергены — аллергические заболевания вызывает пыльца некоторых ветроопыляемых трав, цветов, деревьев. В группу антигенов инфекционного происхождения входят: бактериальные антигены, представляющие собой различные виды бактерий и продукты их жизнедеятельности; грибковые; вирусные, представленные различными вирусами и продуктами их взаимодействий с клетками организма.

Особого внимания в настоящее время заслуживают пищевые и лекарственные аллергены.

Лечат или калечат?

Да, несомненно, лекарства лечат. Это общеизвестно. Но и калечат тоже! Иногда употребление лекарств, особенно без назначения врача (так называемое самолечение), приводит к серьезным нарушениям здоровья, даже к смерти. В открытой печати в постсоветское время была опубликована шокирующая статистика: оказывается, в нашей стране от лекарств погибает около 60 тысяч человек в год. И немудрено. Ведь еще древние врачи-философы писали «Все лекарства — яды!» При этом подчеркивалось, что тонкая грань между ядом и лекарством заключается в величине дозы: чуть-чуть больше — и конец…

Важно знать, что многие медикаменты могут выступать аллергенами. Еще больше лекарств дают при лечении нежелательные побочные аллергические реакции, непред-сказуемо грозящие даже летальным исходом. Они развиваются чаще всего при приеме антибиотиков, противовоспалительных препаратов, а также средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему. Необходимо отметить, что число побочных аллергических реакций растет, причем почти одинаково в нашей стране и за рубежом. Так, по сравнению с 2007 года число их у нас увеличилось в 5,6 раза. Причем 16% случаев были представлены грозным проявлением аллергии — анафилактическим шоком.

Следует помнить, что даже при высококвалифицированном назначении идеально приготовленных лекарственных препаратов возможны различные осложнения вследствие индивидуальной аллергической реакции организма (известны, например, случаи смерти от инъекции витамина В1).

Актуальной проблемой лекарственного обеспечения в настоящее время является качество медикаментов. Фармбизнес является одним из прибыльных в мире, а деньги, как говорят дельцы, не пахнут. В производство и реализацию включаются теневые структуры, наладив выпуск фальсифицированных лекарств. Использование их в лучшем случае не приносит ожидаемого лечебного эффекта, а чаще кончается плохо или очень плохо. В последние годы стала достоянием общественности еще одна непорядочная особенность современного лекарственного обеспечения.

Создание медикаментов — это кропотливое, длительное и весьма трудоемкое дело. Фармпредприятия это не устраивает, и они в целях скорейшего выпуска на рынок своей продукции делают массу нарушений. Например, установлено, что в Китае не соблюдаются технологии производства лекарств, в 80% случаев клинические испытания проводятся неправильно и их результаты недостоверны. Компании, отвечающие за эти испытания, подделывают выводы и часто даже пишут их раньше… чем проводились исследования, если они вообще проводились. На практике получается, что люди лечатся с помощью препаратов, которые действуют неизвестным образом, что чревато возникновением аллергических реакций вплоть до анафилактического шока или других серьезных осложнений.

Бутилированная опасность

Аллергические реакции на пищевые продукты — достаточно распространенное явление. Объясняется это тем, что некоторые из них часто сами могут быть антигенами: рыба, яйца, молоко, мясо (особенно свинина), шоколад, бобы, томаты. Аллергические реакции при пищевой аллергии возникают через несколько минут после приема пищевого аллергена. К примеру, при аллергии к молоку после его употребления через короткое время внезапно может появиться рвота и диарея, а чуть позднее — крапивница, повышенная температура и другие проявления аллергической реакции. Нужно иметь в виду: пищевая аллергия отнюдь небезобидна; напротив, она может содержать значительный риск для здоровья и даже для жизни.

Но всемогущий научно-технический прогресс, подогреваемый бизнесом, и здесь «постарался». Поскольку натуральные свежие овощи, фрукты, ягоды, а также многие другие продуты питания не могут долго сохраняться, их заменили промышленно переработанными продуктами с длительными сроками хранения, имеющими «необходимый» товарный вид. Но для этого их «улучшили» с помощью консервантов, красителей, ароматизаторов, корректоров кислотности, подсластителей, эмульсификаторов, антисептиков, антиоксидантов, многих минеральных добавок и т.д. Чтобы покупателей истинные химические названия не отпугивали, их заменили шифрованными кодовыми обозначениями. Например, код Е321. Он обозначает «бутилированный гидрокситолуол». И что эта расшифровка дает покупателю? Я дотошно докопался: Е321 в настоящее время получают из продуктов переработки нефти, и сейчас он признан канцерогеном! То есть веществом, вызывающим самое опасное заболевание — рак. Несколько канцерогенов обнаружено среди красителей… Невероятно, но факт: в пищевой промышленности разрешено для применения более тысячи таких «улучшителей» продукции, расшифровка кодов которых может показать высокий уровень аллергизации организма.

Итак, аллергия стремительно наступает, завоевывая новые регионы, охватывая новые большие контингенты взрослых и детей. Чтобы избавиться от этого назойливого недуга или хотя бы уменьшить его распространение, нужны целенаправленные дополнительные усилия государства по оптимизации экологической обстановки при активном содействии населения.

Валерий Чимаров,

доктор медицинских наук,

профессор, заслуженный врач России