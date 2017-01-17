Иван Михайлович БУРОВЦЕВ родился 15 апреля 1925 года в селе Колмакское Армизонского района.

Иван Михайлович БУРОВЦЕВ

родился 15 апреля 1925 года в селе Колмакское Армизонского района. В декабре 1942-го, получив повестку о призыве в армию, был зачислен в Омскую школу снайперов. В конце сентября 1943-го он уже на 2-м Прибалтийском фронте, при освобождении станции Пустошка Калининской области получил ранение в правую руку, а в бою за латвийский город Лудза — контузию. После излечения его направили на обучение в танковое училище, там он и встретил окончание войны, но ещё долгие пять лет служил инструктором-водителем танка. Демобилизовавшись в 1950 году, уехал к матери в Бердюжский район, работал заведующим хлебопекарней, управляющим фермой, председателем сельского совета. В 1970-м переехал в село Ражево Голышмановского района, работал заместителем председателя Ражевского совхозрабкоопа по торговле. С 1972 года до выхода на пенсию возглавлял Голышмановский РСУ бытового обслуживания. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими медалями. Живёт в рабочем посёлке Голышманово.