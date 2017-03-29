В Тюмени побывал глава Сочи Анатолий Пахомов. Он лично посетил уже три десятка городов страны, чтобы рассказать россиянам о новых возможностях Сочи как современного курорта.

— Не буду скрывать, что туристы — единственный наш инвестор, а туризм — единственный стержень экономики Сочи, — признался Анатолий Пахомов. — Чем профессиональнее мы станем работать, тем больше будет наш успех в этой сфере. До сих пор жители регионов мало знают о Сочи как современном круглогодичном курорте. Между тем город до проведения Олимпиады-2014 и после — два совершенно разных места! Полностью поменялась инфраструктура города. Теперь здесь каждый день — праздник!

В Сочи построено 24 новых отеля. Все они развивают оздоровительные отделения. 65 санаториев работают круглый год. Средняя заполняемость гостиниц составляет 77 процентов. «Одномоментно мы можем разместить у себя 200 тысяч человек, — рассказал Анатолий Николаевич. — В прошлом году приняли рекордное количество гостей: 6,5 миллиона человек».

Анатолий Пахомов и его коллеги (коммерческий директор туристической компании «Алеан» Оксана Булах, директор по развитию проектов «Росюгкурорт» Дмитрий Пан, председатель правления курорта «Мацеста» Елена Шубкина) убеждали тюменских журналистов в том, что Сочи — отнюдь не самый дорогой курорт в России. Здесь есть цены для любого кошелька. По-прежнему можно найти койко-место, комнаты и домики от 200 рублей в сутки. В городе работает колл-центр, через который можно заказать себе любое жилье на время пребывания в Сочи.

Пока мало кто из соотечественников знает о существовании социально ориентированной программы «Открытый юг». Пребывание в Сочи с сентября по май (включая лечебные процедуры и трехразовое питание) обойдется в 1400 рублей в сутки на человека.

— Хотим, чтобы у нас гостило как можно больше россиян, — отметил Анатолий Пахомов. — Разъясняем работодателям, что лучшая награда сотрудникам — путевка в Сочи. Только здесь особый, оздоравливающий климат. Укрепится здоровье работников — будет меньше больничных листов на предприятии. Жители страны должны понять, что, побывав в Турции, они не поправят самочувствие. В Сочи гораздо красивее, чище, ухоженнее, безопаснее. Безопасность туристам гарантируют 6,5 тысячи видеокамер, установленных в общественных местах. Здесь 146 километров пляжей, целебный воздух и исключительно чистое море. Все 1200 проб воды, сделанных в прошлом году Роспотребнадзором, оказались хорошими. Многие туроператоры никогда не расскажут клиентам о достоинстве российских курортов. Турфирмам финансово выгоднее отправить людей в Турцию. А мы, действуя из патриотических побуждений, приглашаем в Сочи соотечественников, хотя к нам рвутся туристы из Европы.