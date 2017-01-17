Двор нашего дома — не просто прилегающая к нему территория. Это своего рода продолжение квартиры, место, где можно отдохнуть, погулять с детьми, пообщаться с соседями. Но современные дворы, увы, далеки от этого идеала.

Сплошь заставленные автомобилями, между которыми надо ежедневно пробираться к своему подъезду и обратно, городские дворы являют собой печальное зрелище. Конечно, не все, в новостройках картина получше. Но основная часть Тюмени имеет именно такие дворы. С одной стороны, прекрасно, что наши люди так обеспеченны, практически в каждой семье есть автомобиль, а то и два (а у кого-то, представьте, даже три!). Но все же авто не заменит нам уют палисадника, не обеспечит безопасность детской площадки, не даст места спортивным уличным снарядам.

Говорят, в Японии не продадут автомобиль, пока покупатель не представит документ, подтверждающий, что у него есть официальное место для стоянки этого автомобиля. Но то Япония, там места не так много и люди заботятся о здоровье и комфорте друг друга… Однако и в Тюмени городская власть проявляет заботу о гражданах. Так, Правила благоустройства территории города Тюмени в редакции от 26.11.2015 (N 396) четко определяют, каким должен быть двор многоквартирного дома. В статье 5 пункте 2 сказано: «Обустройство дворовых территорий должно предусматривать озеленение (сохранение существующих и посадку новых зеленых насаждений), освещение двора и обустройство тротуарами, асфальтированными внутридворовыми проездами и следующими площадками:

а) для отдыха взрослых;

б) спортивной;

в) детской игровой;

г) хозяйственной (для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода);

д) для стоянки автотранспорта;

е) для выгула домашних животных».

Пункт 4 уточняет: «В условиях сложившейся застройки обустройство площадок осуществляется исходя из размера земельного участка, градостроительной ситуации, с соблюдением строительных норм и правил и требований муниципальных правовых актов города Тюмени». Далее разъясняется, что часть площадок, а именно — хозяйственная, для стоянки автотранспорта, для мусоросборников — размещается по периферии двора. То есть, каким бы ни был размер земельного участка, приоритет отдается площадкам для детей и отдыха взрослых. Но на практике, мы знаем, совсем по-другому — главное место во дворе занимают автомобили. В упомянутых Правилах сказано, что «парковка рядом с мусорными баками общего пользования обойдется нарушителям в приличный штраф от 2000 до 5000 рублей. Ставить личный автомобиль можно не ближе 5 метров от контейнера, иначе уборка мусора будет затруднена и коммунальные работники вызовут эвакуатор». А вот на каком расстоянии от подъезда, от детской площадки нельзя ставить автомобиль — об этом в правилах ни слова. Не предусмотрена и ответственность за соблюдение этих правил. Кто обязан разместить и обустроить перечисленные площадки?

Жилищный кодекс определяет, что обеспечивать надлежащее санитарное и техническое состояние общего имущества в многоквартирном доме, а также отведенной прилегающей территории — обязанность собственников помещений. Но это общее положение. Фактически за состоянием двора следит управляющая компания.

— К сожалению, нет закона, запрещающего ставить автомобили во дворах жилых домов, — говорит Людмила Квашнина, начальник отдела по контролю за предоставлением жилищно-коммунальных услуг управляющей компании по СЖФ. — И владельцы автомобилей этим пользуются, не считаясь с соседями.

Надо сказать, пользуются порой весьма нагло. Например, в нашем доме есть аптека, вход в которую со двора. Но зайти туда свободно почти никогда нельзя — крыльцо плотно окружено машинами. Возле каждого подъезда управляющая компания установила скамейки, весной их моют, красят. А толку? Все они загорожены автомобилями, подкатывающими прямо под двери подъездов. Аналогичная картина и в соседних дворах.

Правда, в Тюмени немало примеров, когда запруженный машинами двор облагораживают, делают удобную планировку, при которой хватает места и детской площадке, и скамейкам для отдыха взрослых, и они не окружены агрессивными рядами личных авто — им тоже находится место. Но везет пока не всем, а только тем, кто попал в программу благоустройства дворовых территорий за счет средств бюджета. Как сообщила начальник отдела по благоустройству городской администрации Светлана Звонкова, сейчас работает трехлетняя программа, рассчитанная на 2016-2018 годы. В нее включены 110 дворов. Много это или мало? Никто не считал. При составлении программы руководствуются, конечно же, наличием средств. Ну, и состоянием дворовых территорий.

Как попасть в программу по благоустройству двора? Первый шаг — обращение в свою управляющую компанию. Но это не значит, что ваш двор тут же включат. Необходимо, чтобы земельный участок, на котором размещается жилой дом, был сформирован и поставлен на государственный кадастровый учет. А затем уже идет обследование территории, ранжирование по баллам. Пока очередь до вашего двора дойдет, жильцы дома будут задыхаться от выхлопных газов. Но даже если двор благоустроят, где гарантия, что соседи — владельцы автомобилей не будут по-прежнему перекрывать подходы к подъездам и детским площадкам?

Есть и еще одна проблема — выгул собак. Их владельцы не считают нужным убирать за своими любимцами, как это принято в цивилизованных странах. Мало того, многие спокойно прогуливают их на детских и спортивных площадках. Увы, уважение к другим никакими правилами не пропишешь…

Вот тут и время поговорить об обязанностях собственников помещений. Если ваш двор не попал пока в городскую программу, решайте сами свои проблемы. Выбирайте совет дома, проводите общее собрание, требуйте от владельцев авто и собак уважительного отношения к другим. Словом, боритесь за комфортные условия во дворе. Знайте: постановление общего собрания обязательно для исполнения всеми живущими в вашем доме.

P.S. И все-таки не верится, что местная власть не в силах побороть засилье дворов автомобилями!