В последнее время на территории Тюменской области развернули деятельность сомнительные коммерческие компании (ЭнергоКонтроль, ЭнергоСервис, Электросеть).

Их представители ходят по квартирам горожан и настойчиво предлагают услуги по замене приборов учёта электроэнергии. Тюменьэнергосбыт — филиал энергетической компании «Восток», клиентами которого являются жители нашего региона, предостерегает: в большинстве случаев эта услуга ещё не нужна, и срок поверки счётчиков наступит через несколько лет.

Пресс-служба Тюменьэнергосбыта сообщает: для клиентов компании стал доступен новый автоматический сервис информационно-справочной службы. Теперь для того, чтобы узнать срок поверки своего прибора учёта электроэнергии, нужно иметь под рукой номер лицевого счёта и телефон. И совершить следующие действия:

Шаг 1. Набрать номер информационно-справочной службы 8-800-250-60-06;

Шаг 2. Дождаться приветствия. Чтобы узнать срок поверки вашего прибора учёта электроэнергии, нажать «3»;

Шаг 3. Ввести номер лицевого счёта, по окончании ввода нажимаем «звёздочку».

Далее система выдаст дату срока госповерки вашего прибора учёта. Автоматическая услуга доступна круглосуточно и бесплатно.

Вообще за «возрастом» электросчётчика владельцу необходимо следить самостоятельно. Срок, по истечении которого прибор учёта становится нерасчётным, называется межповерочным интервалом и составляет от 6 до 16 лет в зависимости от типа устройства. Подлежит замене измерительный прибор и в том случае, если класс его точности ниже 2,0 и истек срок его использования (срок госповерки), прибор неисправен или на нём отсутствует пломба с датой о сроке госповерки.

В энергетической компании «Восток» подчеркивают: в любом случае перед демонтажем электросчётчика необходимо уведомить специалистов компании. Сотрудник снимет контрольные показания прибора, а после установки нового опломбирует его и таким образом введёт счётчик в эксплуатацию. Пломба, установленная любой другой коммерческой компанией, считается недействительной, а счётчик электроэнергии — не введённым в эксплуатацию и не принятым к расчётам.