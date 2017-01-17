Как сэкономить на платежах?
На вопрос читателей «Тюменских известий» отвечают специалисты департамента городского хозяйства Тюмени. Как можно снизить платежи за коммунальные услуги?
Сэкономить на платежах за коммунальные услуги возможно при соблюдении двух условий:
— обязательная установка общедомовых приборов учета, что позволит оплачивать коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;
— поддержание внутридомовых инженерных коммуникаций в исправном состоянии, с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение. В числе таких мероприятий могут быть: установка в подъездах энергосберегающих ламп, датчиков движения, замена обветшавшей электропроводки в подъездах, установка во всех квартирах современных индивидуальных приборов учета высокого класса точности.
Интересный факт: ремонт подтекающего крана или сливного бачка позволит сохранить до 100 литров воды в сутки; своевременно закрыв кран, можно сэкономить до 1000 литров (1 куб. метра) чистой воды в час.