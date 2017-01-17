На вопрос читателей «Тюменских известий» отвечают специалисты департамента городского хозяйства Тюмени. Как можно снизить платежи за коммунальные услуги?

Сэкономить на платежах за коммунальные услуги возможно при соблюдении двух условий:

— обязательная установка общедомовых приборов учета, что позволит оплачивать коммунальные ресурсы по фактическому потреблению;

— поддержание внутридомовых инженерных коммуникаций в исправном состоянии, с проведением мероприятий, направленных на энергосбережение. В числе таких мероприятий могут быть: установка в подъездах энергосберегающих ламп, датчиков движения, замена обветшавшей электропроводки в подъездах, установка во всех квартирах современных индивидуальных приборов учета высокого класса точности.

Интересный факт: ремонт подтекающего крана или сливного бачка позволит сохранить до 100 литров воды в сутки; своевременно закрыв кран, можно сэкономить до 1000 литров (1 куб. метра) чистой воды в час.