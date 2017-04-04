Сегодня в книжных магазинах — без преувеличения — есть всё, что душе угодно. И для взрослых, и для детей всех возрастов. Каждый родитель может приобрести то, что считает необходимым и полезным. Но ведь у каждого свои представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Современные издатели — народ непредсказуемый. Поэтому возрастные ограничения, указанные — по закону — на изданиях, можно принять к сведению. Но желательно перепроверять. Купив красочную книгу сказок «0+», родители порой сталкиваются с совсем не детскими подробностями личной жизни героев или образными сценами жестокости и насилия, которые при чтении приходится пропускать целыми абзацами. Не каждый шестилетний дошкольник психологически дозрел, чтобы услышать на ночь истории о Гарри Поттере и прочих магах, колдунах, вампирах и всякой нечисти, которая расплодилась на полках книжных магазинов (в категории литературы «6+»). Некоторые взрослые считают вполне нормальным, когда учебники по магии или книги с «ужастиками» адресуются подросткам от двенадцати лет (так маркировано на обложках бестселлеров). Но встречаются люди, обеспокоенные содержанием изданий для детей и молодежи. Они стремятся что-то изменить, хотя законы рынка диктуют свое: на прилавках то, что пользуется наибольшим спросом.

«Суицидальный» блокнот

Именно такую характеристику дали тюменские родители книге под названием «Уничтожь меня». «Блокноты для творчества» создает канадская художница Кери Смит. Общественники посчитали, что символика в книге, предназначенной для подростков старше двенадцати лет, содержит пропаганду деструктивного поведения и может даже привести к суициду. Неодно-значно отнеслись они и к содержанию заданий, которые предлагает выполнить автор. К примеру, выдернуть, разорвать и скомкать страницу, плюнуть, запачкать, бросить, написать какую-нибудь гадость…

Озадаченная мать двоих детей, заручившись поддержкой знакомых, обратилась в Тюменский областной родительский комитет. Председатель общественной организации Андрей Добрынин сразу занялся актуальным вопросом, связанным с сохранением жизни и здоровья подрастающего поколения. Он встретился с депутатом Государственной Думы Павлом Дорохиным. «Павел Сергеевич полистал блокнот и высказал свое личное мнение, созвучное с нашим, — рассказал Андрей Добрынин. — Пообещал, что поможет убрать эти книги из России. И предложил для этого вполне демократичный способ — сбор голосов людей». Теперь тюменцы собирают подписи для того, чтобы дело скорее сдвинулось с мертвой точки. Каждый, кто убежден в том, что книги Кери Смит несут опасность, может об этом открыто заявить, оставив координаты на подписном листе.

Кроме того, организации удалось связаться с областной прокуратурой. Прокуратурой Центрального административного округа было направлено поручение в отдел полиции № 4 УМВД России по Тюмени об изъятии литературы и проведении экспертизы на предмет наличия информации, провоцирующей суицидальное поведение несовершеннолетних либо популяризирующей агрессию и иные проявления жестокости для дальнейшего принятия мер.

Продавцы книжных магазинов рассказали, что представители правоохранительных органов приходили, посмотрели на книги, но ничего не запретили. Издания продаются уже года два и до сих пор пользуются спросом. Более того, именно родители чаще всего покупают их в подарок детям. Продавцы припоминают, что первое время их закупали даже оптом для вручения на выпускных вечерах!

Блокноты продолжают стоять на полках магазинов «Читай город» и «Знание» среди бестселлеров. «Мы ведь только исполнители, — заявили нам менеджеры. — Если будет принято официальное решение убрать издание, то непременно это сделаем. Недавно в списки запрещенных попала популярная у подростков книга «50 дней до моего самоубийства». Её приобрести уже невозможно». Кстати, с начала марта Роскомнадзор принял меры по удалению этого произведения Стейси Крамер не только из продажи, но и из российского интернета.

Отметим, что уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов тоже взялся содействовать деятельности областного родительского комитета в вопросе формирования безопасной информационной среды. «Службой подготавливаются предложения по внесению изменений в действующее законодательство в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью. Они получили поддержку всех социальных групп, политических партий и общественных объединений, так как люди доброй воли понимают, что от обеспечения нравственного развития подрастающего поколения зависит будущее нашей страны», написано в одном из ответов Андрея Степанова родительскому комитету.

Оказывается, чтобы получить экспертную оценку информационной продукции, не надо ездить далеко. Это можно сделать в Тюмени, в центре социальной помощи семье и детям «Семья».

Магия в библиотеке

Есть общественники, которые решают проблемы с подозрительными изданиями другим способом. Оказывается, чтобы получить экспертную оценку информационной продукции, не надо ездить далеко. Центр социальной помощи семье и детям «Семья» — один из двенадцати учреждений в стране, аккредитованных федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. За несколько лет работы специалистам приходилось давать экспертную оценку не только текстам. Не так давно исследовалась и оценивалась компьютерная игра и популярный среди молодежи аттракцион «Лабиринт страха».

Эта работа осуществляется в соответствии с порядком проведения экспертизы информационной продукции в целях обеспечения информационной безопасности детей (документ утвержден приказом Минкомсвязи России в 2012 году). Специалистами выступают семь психологов, имеющих высшее образование и большой опыт.

В феврале в центр «Семья» за помощью обратились сотрудники Тюменской областной научной библиотеки им. Д.И. Менделеева. Они обнаружили в своих фондах две книги, рассказывающие о методах высшей магии и заговорах. Федеральная газета «Известия», подхватившая эту тему, даже привела кое-что из содержания: «К примеру, одна из книжек рекомендует такой способ борьбы с прыщами: «Встают у кладбищенских ворот до первого провоза покойника», а завидев похоронную процессию, произносят определенные слова. Для спасения умирающего советуют разложить вокруг тела по кругу 13 голов убитых кур, а затем забить черного козла и лить больному на ноги теплую кровь. Во второй книге рассказывается о выкапывании мертвецов для магических обрядов и о методах борьбы с вампирами — включая отделение головы вурдалака от туловища».

В одном из заключений тюменских экспертов отмечено, что «особенностью подросткового периода является стремление несовершеннолетнего к самостоятельности и независимости, склонность к экспериментированию при слабой оценке последствий, поэтому данную информацию можно считать недопустимой и вредной для психического здоровья детей».

— Экспертиза была сложная, — рассказал заместитель директора центра «Семья» Наиль Гибадуллин. — Любой психолог сразу скажет, что содержание книг — не для детей. Однако научной методологии для оценки эзотерической литературы не существует. При работе специалисты опирались на действующее законодательство Российской Федерации, научные труды отечественных и зарубежных ученых, руководствовались основными принципами методологии оценки характера воздействия на психическое, психологическое, нравственное здоровье ребенка, а также применяли общепринятые методы проведения экспертизы информационной продукции.

В результате книгам присвоен знак «18+», означающий, что они не должны распространяться среди детей, так как представленная в них информация может нанести вред. Детям такая литература в библиотеке выдаваться не будет.

В экспертную лабораторию, действующую при центре «Семья», для оценки информационной продукции может обратиться как юридическое лицо, так и представители государственных ведомств и общественных организаций.

справка «ТИ»:

С 2012 года все издаваемые в России книги помечаются «знаками информационной продукции» в зависимости от того, с какого возраста детям можно их читать. Набор знаков установлен законом 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»: «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+».

В законе указано, чего не должно быть в книгах для детей каждого возраста.

Согласно статье 6.17 Кодекса об административных правонарушениях несоблюдение правил распространения

среди детей информационной продукции грозит для юридических лиц штрафом от 20 тысяч до 50 тысяч рублей,

конфискацией предмета нарушения, приостановлением деятельности до 90 суток.