Социально-экономические исследования в тундре продолжаются. Учёные из Санкт-Петербурга опросили 25 семей оленеводов.

Сотрудники Центра арктических и сибирских исследований Социологического института РАН из Санкт-Петербурга Александра Терёхина и Александр Волковицкий приняли участие в социально-экономических исследованиях, проводимых Научным центром изучения Арктики в рамках реализации «дорожной карты» комплексной программы прикладных научных работ по рациональному использованию оленьих паст­бищ и обеспечению благополучной эпизоотической обстановки. Исследователи совершили экспедицию в северную часть Надымского района, так называемую «Хэнскую» сторону, где проходят маршруты кочевий оленеводов Ямальского района, в частности Ярсалинского и Панаевского сов­хозов. Побывали в стойбищах, выпасающих совхозных и частных оленей. Собрали репрезентативную информацию о социально-экологических факторах жизнедеятельности и социальном самочувствии коренных жителей округа, ведущих традиционный образ жизни.

Как рассказала Александра Терёхина, в ходе экспедиции было опрошено 25 семей. Исследователи собрали данные о продовольственном и материально-техническом обеспечении семей, их экономическом статусе, потребностях в продовольствии, мнения о качестве медицинского обслуживания, взаимоотношениях с властью и предприятиями топливно-энергетического комплекса. Оленеводы высказались об основных проблемах в отрасли, в том числе о состоянии пастбищ, дали свои предложения по регулированию поголовья и маршрутах каслания. Результаты опроса будут проанализированы и использованы при подготовке аналитических материалов о состоянии дел в отрасли для органов власти.

Справка «ТИ»:

Александра Терёхина и Александр Волковицкий — участники комплексной этнографической экспедиции «Настоящие люди», проходившей в 2015-2016 годах на Ямале. Участники проекта на год стали частью семьи оленеводов, чтобы полностью погрузиться в мир кочевников Арктики, изучить жизнь и быт коренных жителей округа.

Экспедиция состоялась при поддержке Межрегионального экспедиционного центра «Арктика».

Фото предоставлено Александрой Терёхиной и Александром Волковицким.