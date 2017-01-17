В поселке Тазовском при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» прошёл «День оленевода».

В рамках праздника состоялись соревнования в национальных видах спорта — перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, гонках на оленьих упряжках, тройном прыжке, национальной борьбе и стрельбе из лука.

Ко Дню оленевода «Газ­пром добыча Ямбург» учредило специальный приз. Главный инженер нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург» Михаил Макшаев вручил сертификат на снегоход Yamaha Viking 540 Петру Салиндеру — бригадиру одной из лучших оленеводческих бригад Тазовского района.

Сотрудничество газодобывающего предприятия с Тазовским районом длится уже почти четверть века. За это время компания вложила в развитие экономики района более 12 миллиардов рублей.