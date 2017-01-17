Снегоход — лучший подарок для оленевода!
В поселке Тазовском при поддержке ООО «Газпром добыча Ямбург» прошёл «День оленевода».
В рамках праздника состоялись соревнования в национальных видах спорта — перетягивании палки, метании тынзяна на хорей, гонках на оленьих упряжках, тройном прыжке, национальной борьбе и стрельбе из лука.
Ко Дню оленевода «Газпром добыча Ямбург» учредило специальный приз. Главный инженер нефтегазодобывающего управления ООО «Газпром добыча Ямбург» Михаил Макшаев вручил сертификат на снегоход Yamaha Viking 540 Петру Салиндеру — бригадиру одной из лучших оленеводческих бригад Тазовского района.
Сотрудничество газодобывающего предприятия с Тазовским районом длится уже почти четверть века. За это время компания вложила в развитие экономики района более 12 миллиардов рублей.