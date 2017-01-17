— Здравствуйте, товарищи кадеты, — начинает дополнительный урок для тех, кто плохо написал контрольную работу, учительница математики 5 «В» класса Лариса Кротова.

— Здравия желаем, товарищ преподаватель, — мощным приветствием отзывается курс.

Так начинается каждое занятие в Тюменском президентском кадетском училище.

— Теперь я могу ответить на ваши вопросы, — обращается ко мне Лариса Кротова после того, как удостоверилась, что все мальчики зашли в класс.

— Есть ли принципиальные различия между выпускниками обычной общеобразовательной школы и выпуск­никами ТПКУ?

— Во-первых, наших ребят отличает превосходная физическая подготовка, армейская выправка, стройность. Во-вторых, кадеты не избалованы. В отличие от гражданских мальчиков они радуются простым вещам, например сладкому. Шоколад кадетам дают только в воскресенье. В-третьих, они всегда готовы прийти на помощь. Мы их так воспитываем.

В этот момент учебный коридор превращается в настоящее поле боя. Пять кадетов, которые написали «контру» на пятёрки, во время моего разговора с воспитателем начали играть в войнушку…

— Лариса Ивановна, пиф-пиф-пиф, — кричит самый активный кадет из этой банды и делает из своих рук воображаемое оружие.

— Эх, терпения и выдержки им, конечно, не хватает. Маленькие они ещё. Но мы потренируемся и это исправим.

Лучше всех: поют, рисуют, изобретают

Воспитанники Тюменского президентского кадетского училища стали лауреатами всероссийского конкурса.

Подведены итоги заочного этапа Всероссийского конкурса «Достояние Отечества», прошедшего в рамках Всероссийского культурно-просветительского проекта «Творческий алмаз». Кадеты проявили свои таланты наравне со студентами вузов, колледжей и общеобразовательных школ.

Так, в номинации «Арт-объект» была отмечена игрушка «Самолет-качалка», разработанная и созданная Вадимом Колпаковым. Высокую оценку получила настольная игра «Морской бой» от Арсения Крутикова. В номинации «Живопись и рисунок» отличился Артём Скворцов. Он сделал серию иллюстраций к пословицам Владимира Ивановича Даля в технике линогравюры. В номинации «Фотография» в числе лучших — работа Артема Липовцева. Кадет запечатлел воздушный шар, парящий в небе на фоне заката. Работа получила название «Пока горит огонь».

Покорил членов жюри и вокальный ансамбль ТПКУ, который представил две композиции: «За того парня» и «Ах, эти тучи в голубом».