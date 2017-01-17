В XIX веке — купеческий особняк, а теперь — унылая хибара, единственным украшением которой является мраморная доска с надписью «Охраняется государством». Стоит в центре Тюмени, на улице Семакова, 31, почти впритык к двум многоквартирным зданиям на улице Урицкого, 14 и 16. Соседствуют они девять лет. Из них мирными были шесть.

Пенсионеры против детской площадки

Строительство многоэтажек началось в 2003 году. Чтобы уверенно развернуться на расчищенном после сноса старых домов пятачке, компания «Тюмень­строймонтаж» выкупила 1000 кв. м земли, принадлежащей хозяевам памятника. Нэлли Кружалина тогда продала 500 квадратов, на которых держала огород. На вырученные деньги прибрела для своих детей две квартиры. И сделку с застройщиком посчитала для себя выгодной.

Кроме того, при демонтаже старых коммуникаций строители пообещали жителям подвести к особняку новые линии горячего водоснабжения и канализацию. Дали гарантийное письмо. И обещание выполнили. Как объяснила Кружалина, четыре года горячая вода поступала в дом из подвала новостройки, расположенной по улице Урицкого, 14. А вначале 2014-го там сгорел насос.

— Его, конечно, отремонтировали, — говорит Нэлли Сергеевна. — Но в морозы трубы, которые шли к нашему дому, замёрзли. Мы начали беспокоиться — воды нет! Наше печальное положение у собственников многоэтажки сочувствия не вызвало. Напротив, они обратились в управляющую компанию с просьбой совсем отключить нас от подвала. Заявили, что не желают делиться с нами своим имуществом. А ведь мы (из шести хозяев дома — пятеро пенсионеров!) всегда аккуратно платили за горячую воду. За что же с нами так поступили?

Жаловаться было поздно. Поэтому жильцы особняка установили у себя электрокотлы, а две пенсионерки, Нэлли Кружалина и Надежда Малинкина, решили поставить обидчиков на место, используя ветхозаветный метод — «око за око». Стали биться за свою землю! Не за ту, что продали, а за ту, что, по сути, подарили по своей наивности. Об этом рассказывает Кружалина:

— В 2010 году, на момент введения многоэтажек в эксплуатацию, застройщик попросил продать ему ещё 127 квадратных метров от нашего участка. Мы с Надеждой Николаевной согласились. Но заключить договор купли-продажи не смогли, потому что моя земля была приватизирована, а Малинкина свой участок не оформила. Между тем застройщик уже успел установить детскую площадку. Мы не стали с ним спорить. О деньгах речи не заводили. Вода горячая течёт, канализация работает, что ещё надо?

Жители многоквартирного дома не оценили щедрость пенсионерок. И те стали отправлять письма в разные городские инстанции с требованиями разобраться в ситуации. Ответы зачастую получали невнятные, наполненные зубодробильными формулировками. В конце 2015 года из городского департамента земельных отношений и градо­строительства им написали, что при визуальном осмотре территории были выявлены признаки размещения детской площадки (имущества многоквартирного дома) на земельном участке памятника. Признаки! Каково?

— Мы и в Калининский районный суд обращались, чтобы взыскать арендную плату с управляющей компании «Территория комфорта» за пользование детской площадкой (из расчёта 100 рублей в месяц за квадратный метр), — сообщает Нэлли Сергеевна. — Коммунальщики на суде отреклись от обслуживания площадки, сказали нам: забирайте себе эту землю и продайте её под гаражи!

А как забрать? Самим демонтировать детский городок? Нанять рабочих на свою жидкую пенсию?

Наконец, в марте прошлого года пенсионерки добились ещё одного обследования участка. Его провели специалисты отдела муниципального земельного контроля из городского департамента земельных отношений и градостроительства. С помощью мерной ленты они сделали замеры и установили, часть детской площадки расположена в границах земельного участка № 31 по улице Семакова. Вся её площадь ориентировочно составляет 95 кв. м. Поскольку линейные замеры имеют погрешность, для получения точных данных специалисты рекомендовали Кружалиной и Малинкиной выполнить исполнительную съёмку объектов. А из городского департамента имущественных отношений им сообщили, что копия акта обследования направлена в департамент городского хозяйства администрации Тюмени для принятия мер в соответствии с компетенцией. Никаких действенных мер со стороны чиновников пенсионерки не дождались.

В начале этого года они обратились в администрацию Тюмени с просьбой выкупить у них землю, занятую под детскую площадку, и передать её в собственность жильцов многоэтажек. Получили ответ: у администрации отсутствуют для этого основания.

13 марта 2017 года Кружалина обратилась в Калининский районный суд, призвав в ответчики администрацию города и управляющую компанию «Территория комфорта». Требования у неё всё те же: обязать администрацию Тюмени выкупить землю, на которой находится детская площадка, а управляющую компанию — оплатить её использование. 20 марта Нэлли Сергеевна получила письмо из суда, в котором ей указали на ряд ошибок в оформлении иска. И дали срок для их устранения. Кружалина собирается пойти в юридическую консультацию.

Она понимает, что вместе с Малинкиной сама создала проблему, пустив дело на самотёк в 2010 году. Вздыхает:

— Разве мы могли тогда подумать, чем всё это обернётся…

Совсем недавно из Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто­графии по Тюменской области пришло письмо, которому Нэлли Сергеевна обрадовалась.

— Это очень важная бумага, — объясняет она. — Теперь мы можем предъявить «Территории комфорта» претензии за отключение нас от горячей воды. В документе указано, что 17.11.2014 года на кадастровый учёт поставлена линия для горячего водоснабжения протяжённостью 25 кв. м от жилого дома по Урицкого, 14 до стены жилого дома по Семакова, 31. Всё было законно!

Квартира-сирота

Ситуация с детской площадкой — не единственная проблема обитателей старого дома. Есть ещё одна — застарелая. В цокольном этаже особняка пустует квартира. Её хозяин умер в 1999 году, наследника не оставил. Обитатели дома сразу побеспокоились о том, чтобы водоканал и электросети отключили подачу воды и электроэнергии в опустевшее помещение. Вопрос с отоплением решить не удалось. Система в здании закольцована, исключить подачу тепла в одну из квартир невозможно.

— Уже 99 тысяч рублей долга за теплоэнергию накопилось, — констатирует Нэлли Кружалина. — Нам до этой оплаты дела нет, но счета приходят на все квартиры.

Итак, кто будет платить? По закону имущество, принадлежавшее человеку, который умер и не оставил наследников, оформляется как выморочное и переходит в наследство государству. С квартирой, о которой идёт речь, произошло именно так. И осталась она — сиротой! Какой государству интерес заниматься несколькими квадратами в деревянном памятнике, давно требующем реставрации?

— Куда мы только не обращались по поводу этой квартиры, — качает головой Кружалина. — Просили найти ей применение в Федеральном агентстве по управлению госимуществом. Там сначала никаких мер не принимали. Наконец, в 2008 году попытались передать помещение в муниципальную собственность. Администрация не приняла, потому что в общих документах на дом значились ещё баня и служебные помещения, а на деле их не было. И никто не знает, когда эти строения разобрали. Наверное, в незапамятные времена! А дом рушился. Хорошо, тут стройка шла! Прораба попросили — он у этой квартиры завалившийся угол забетонировал.

Два года назад хозяева памятника пришли на личный приём к директору городского департамента имущественных отношений Ларисе Теплоуховой (сейчас она заместитель губернатора Тюменской области, председатель областного комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия). Поделились с ней идеей: если администрация не желает содержать квартиру, может, разделить помещение на кладовые для жильцов?

Теплоухова ходоков выслушала и ответила им письменно: администрация Тюмени обязана принять эту квартиру (8/66 доли в праве общей долевой собственности) на основании распоряжения ТУ Росимущества в Тюменской области от 30.01.2013 г., во исполнение решения Арбитражного суда от 19.02.2012 г. и постановления Восьмого арбитражного аппеляционного суда от 24.01.2013 г. При этом, пояснила, взять на себя такую обязанность городская администрация сможет только в том случае, если из распоряжения ТУ Росимущества в Тюменской области будут исключены служебные строения, коих по факту на участке нет.

Идею «нарезать» из квартиры кладовки Теплоухова тоже рассмотрела. И растолковала инициаторам, что, прежде чем они смогут выкупить себе по «кусочку», надо выяснить, возможен ли выдел в натуре муниципальной доли или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственности.

Жильцы особняка слабо разбираются в юридических закавыках, но одно поняли сразу: о кладовках лучше забыть. Стали ждать, когда городская администрация возьмёт пустующую квартиру под своё крыло. И ведь дождались!

В апреле 2016 года пришло письмо от главы администрации города Тюмени Александра Моора, в котором сообщалось, что квартира наконец принята в муниципальную собственность. И право этой собственности зарегистрировано в установленном порядке.

Через два месяца Нэлли Кружалиной принесли ещё один конверт из городской мэрии. И. о. главы администрации города Андрей Голоус сообщал о том, что в настоящее время администрацией рассматривается вопрос об организации содержания доли муниципального образования в указанном объекте культурного наследия в соответствии с действующим законодательством.

С того письма прошло почти десять месяцев.

— Если пустующая квартира является муниципальной собственностью, значит, городская администрация наравне с нами должна заботиться о содержании дома, точнее своей доли, — рассуждает Нэлли Сергеевна. — Но по факту этого не происходит! Чиновники здесь никогда не появлялись. Наверное, и не знают, где мы находимся…