Уникальная трансляция «Город-24», позволяющая за сутки глазами сотен журналистов со всей страны взглянуть на Тюмень, состоялась в областном центре с 7 на 8 апреля. Она стала частью волонтёрского проекта журнала «Русский репортёр» под названием «Медиаполигон».

Его цель — объединить молодые творческие силы страны, чтобы найти новые подходы в реализации медиа­проектов, а также сформировать сообщество профессионалов. За семь лет проект побывал в 12 городах России и СНГ. Стартовал в 2010 году в Калининграде и Белгороде. А в прошлом году гостил в Ереване и Ростове-на-Дону. И вот добрался до Тюмени.

Здесь партнером проекта стал коворкинг «Моя территория». В основе мероприятия — учебно-практический семинар по журналистике. Целую неделю более 300 школьников и студентов из 47 городов от Калининграда до Владивостока участвовали в мастер-классах, постигали основы профессии, осваивали навыки различных способов коммуникации, изучали город.

— Это уникальная возможность принять участие в образовательном интенсиве, понять, что такое тотальная журналистика. Под этим подразумевается отражение событий, происходящих вокруг нас в непосредственный момент в реальном времени, не вмешиваясь в процесс, — говорит руководитель проекта «Медиа­полигон» в Тюмени, представитель регионального проекта «Моя территория» Татьяна Ахмина. — В течение недели ребята получают теорию и проходят тренинги. А в финале — 24-часовая трансляция, во время которой участники выходят в город, налаживают контакты с заранее выбранными объектами и пишут заметки. Все должно быть подано динамично и лаконично.

Уникальность тюменского «Медиаполигона» в том, что большинство участников — иногородние, замечает Татьяна. Многие тюменцы, которые хотели попасть на площадку, не смогли принять участие во всех мероприятиях из-за занятости на работе или учебе. А вот приезжих ничего не отвлекало.

Режим работы в ходе

24-часовой трансляции репортеры выбирали самостоятельно. Ребята должны были связаться с выбранными объектами, договориться о времени встречи, собрать достаточный материал для заметки, подготовить информацию, отправить ее в штаб. И двигаться к следующей точке. Для зачета предстояло отработать не менее двух объектов. Всего было определено более 400 точек.

Дворник, вышедший мести улицу в 6 утра; водитель автобуса, который жалуется на тяжелый график работы, кредиты и невозможность купить личный автомобиль. Сюжет о серьезном ДТП в центре города, фоторепортаж с репетиции спектакля, зарисовка о церковной службе, буднях страусиной фермы и многое другое. Репортеры даже заглянули в кабинет главы администрации Тюмени Александра Моора, который с удовольствием откликнулся на предложение выступить в качестве одного из респондентов.

Местные органы власти активно содействовали организаторам в формировании карты трансляции, говорит Татьяна Ахмина. Штаб расположился в молодежном театральном центре «Космос». Помимо Александра Моора участников приветствовал директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский. Благоприятную обстановку для проведения «Медиаполигона» в Тюмени отметили и представители «Русского репортёра».

Но география не ограничилась областным центром. За сутки репортеры успели побывать в Каскаре, Винзилях, Богандинском, Нижней Тавде и даже в Тобольске. Всего ребята подготовили более тысячи информаций! Материалы были не только в текстовом, но и фото- и видеоформате. Участники могли объединять усилия и ходить на одну точку группой, это не возбранялось регламентом трансляции. Либо сюжет в трех разных формах мог подготовить один человек.

— Мы только за то, чтобы журналист проявлял мультифункциональность: мог и текст подготовить, и фотосъемку провести, и видеоматериал записать, — рассказывает куратор тюменского «Медиаполигона». — У нас есть пара школьников — мальчик и девочка, они приехали из Центральной России. Очень активные, бойкие ребята. Мы их решили не разбивать. Они везде ходят вместе. И в трансляции будут участвовать в тандеме.

Вот и в процессе обучения некоторые мастер-классы пересекались. То есть фотографам читали лекции, как правильно писать тексты, пишущим объясняли, как подбирать ракурсы фото- и видеосъемки и так далее. Мастер-классы вели не только представители «Русского репортёра», но и участники предыдущих проектов «Медиаполигона» в других городах, которые уже набрались опыта и могут многое рассказать начинающим коллегам. Одна из миссий «Медиаполигона» — вовлечь молодежную аудиторию в образовательный процесс, говорит Татьяна.

— В вузе, конечно, тоже многому учат. Но, как известно, когда выпускник приходит на работу, ему говорят: «Забудь всё, чему тебя учили в институте». Мы хотим, чтобы было по-другому. Здесь студенты и старшеклассники, которые уже выбрали для себя журналистику как будущую профессию, из уст топовых экспертов, редакторов и обозревателей одного из лучших российских журналов получают ценнейшую информацию и практические навыки.

Проект в будущем должен стать основой для формирования экспертного профессионального сообщества. В рамках «Медиаполигона» создан специальный интернет-ресурс les.media. Это интерактивная площадка для общения федеральных и региональных экспертов в области журналистики. На ней молодые журналисты могут выкладывать свои материалы. Эксперты оценивают их и формируют рейтинг лучших авторов. Здесь же размещаются сюжеты с трансляций «Медиаполигона».

— Не случайно мы организовали встречу представителей тюменских СМИ с главным редактором «Русского репортёра» Виталием Лейбиным для обсуждения профессиональных проблем. Для нас важно бережно распорядиться наследием «Медиаполигона» в Тюмени, — добавляет Татьяна Ахмина.

Сегодня в СМИ ощущается нехватка качественно подготовленных журналистов. Многие эксперты, руководители печатных изданий и других медиаресурсов жалуются, что сотрудники не умеют находить новости, довольствуются переписыванием пресс-релизов, не говоря уже о владении языком, кругозоре… Проект «Русского репортёра» призван найти ответы на злободневные вопросы, которые ставит профессиональное сообщество.

— Можно признать, что «Медиаполигон» уже стал самостоятельным проектом. Это большое самоорганизованное сообщество молодых журналистов. И сейчас это больше нужно им, чем «Русскому репортёру», — говорит главный редактор журнала Виталий Лейбин. — Для них это драйв, это возможность научиться мастерству. И возможность сделать вместе большой важный проект, которым является «Город-24». Благодаря ему с необычного и такого широкого ракурса смогут взглянуть на Тюмень жители всей страны. Это служит объединению регионов, поскольку мы лучше узнаем друг друга. А также улучшает взаимосвязи между представителями журналистской профессии.

При этом Лейбин открестился от мысли, что «Медиаполигон» является кузницей будущих кадров для «Русского репортёра». В журнале не так много рабочих мест, чтобы затевать грандиозный федеральный проект.

— Мы стремимся создать среду, в которой нам всем будет интересно работать, в которой журналистика сохранится как профессия, где будет культ репортажа, бережного отношения к деталям, — признается Виталий Лейбин.

По его мнению, журналистское сообщество уже созрело для того, чтобы сделать следующий шаг:

— В ряде городов, где мы уже провели семинары, сформировались сплоченные группы профессионалов, которые могут попытаться сделать собственную медиакомпанию. Надеюсь, что после нас сильная команда останется и в Тюмени. Пусть это будет редакция, клуб, школа журналистики или всё вместе. Кроме того, мы рассчитываем, что наша интернет-платформа les.media, которая уже объединяет сотни авторов, станет медиапроектом нового типа.

Почему коммерческий журнал решил переключиться на волонтерский проект? Это естественный ход вещей, уверяет Виталий.

— Когда доходишь до определенной точки развития либо сталкиваешься с какой-то глобальной проблемой, начинаешь экспериментировать, пробовать себя в разных направлениях. Кроме того, работа с молодежью — это способ вдохновиться и ощутить себя полезным обществу. Ну и, наверное, самое главное — это своеобразный взгляд в будущее. Мы, старые журналисты, уже не очень четко улавливаем современные тренды. Думаю, что новые медиа будут рождаться в сообществах молодых журналистов. Мы ничего нового придумать, наверное, уже не можем. Но можем создать среду, где это новое будет появляться, — отмечает главный редактор «Русского репортёра».

На «Медиаполигоне» было много интересных участников. А с приездом гостя из Сербии Синиши Рудана мероприятие в Тюмени приобрело международный статус. По образованию он специалист в сфере IT, в то же время несколько лет проработал в Белграде журналистом и редактором специализированного научного журнала. Какое-то время сотрудничал с Национальным телевидением Сербии. А недавно на международном образовательном форуме GEF (Global Education Future) познакомился с коллегами из России, от которых узнал о «Медиаполигоне».

— Меня заинтересовала эта история, — говорит Синиша. — И я решил собственными глазами увидеть, как происходит образовательный процесс в рамках проекта. Меня интересует всё, что связано с появлением новых медиа.

Сам он с товарищами активно занимается разработкой IT-решений для создания новых информационных площадок, на которых был бы возможен диалог различных групп экспертов по самым разным вопросам. Онлайн-технологии позволяют объединять на таких площадках людей из разных стран и континентов. С этой точки зрения «Медиаполигон» может стать прообразом одной из таких площадок, считает Синиша.

Несмотря на то, что он практически не говорит по-русски, Синиша очень быстро освоился в Тюмени, демонстрируя неуемный балканский темперамент. В процессе работы на «Медиаполигоне» он не успел как следует изучить город. Однако участники проекта произвели на него очень яркое впечатление слаженной работой, вовлеченностью в процесс образования и создания новостей, взаимовыручкой и мощной энергетикой, которая не могла не отразиться на конечном результате.

— Яркое солнце и лежащий ещё местами снег — по-моему, отличная креативная среда, — улыбается Синиша Рудан. Он заверил, что продолжит сотрудничать с российскими партнерами из «Медиаполигона». А в завершение разговора вспомнил сербскую пословицу, которую можно перевести как: «С Россией нас 300 миллионов, а без России — один грузовик». Отдельное спасибо за возможность общения с балканским коллегой — одному из кураторов «Медиаполигона» Григорию Кушнеру, который выступил в качестве переводчика.