Деревянное здание с крестом заметно уже с федеральной трассы. Сразу понимаем: нам сюда! В деревне Битюки Исетского района идёт восстановление Петропавловского храма, самого старинного среди сохранившихся за Уралом. Скоро церковь встанет в полный рост.

Храм возрождается

В том, что храм действительно поднимется, битюковцы уже не сомневаются. За три последних месяца здесь произошли изменения к лучшему. Более десяти лет, с момента появления общины, благотворительный сбор средств был ограничен весьма небольшим кругом людей, церковных энтузиастов. Но с 2015 года восстановление храма пошло быстрее. Это, по мнению верующих, стало возможным в том числе и благодаря активной помощи «Тюменских известий». Удалось найти мецената — генерального директора компании «ТюменьНИПИнефть» Евгения Чернявского. Он пожертвовал сразу 133 тысячи рублей для приобретения стройматериалов.

Деревянный мост через речку Юзю журналисты преодолели на автомобиле. А вот дальше — только пешком, в резиновых сапогах. Щедро разливаются ручьи, в которых играют солнечные зайчики. Шумит на всю округу речушка Боровка, собирая талые воды из ближайшего леса. Здесь же работает строительная техника: старается разровнять дорогу, размытую весенними потоками.

К престольному празднику, как обещает глава района Николай Теньковский, к церкви будет проложена дорога с твёрдым покрытием.

Поднимаемся к храму первоверховных апостолов Петра и Павла. Всё выше и выше. Оказывается, старинная святыня построена не просто на самом высоком месте Битюков. Это самое возвышенное место на юге области: 140 метров над уровнем моря (по замечанию краеведа, доктора наук, профессора Виктора Копылова). И вид отсюда открывается удивительный: холмы, поросшие сосновыми и березовыми лесами, овраги, речки… Рабочие, которые каждый день трудятся на строительстве колокольни, находятся ещё выше и к этой роскоши местной природы уже привыкли.

В марте церковный двор превратился в строительную площадку. Деревенские мужчины и парни, некоторые из которых и на крыльцо храма никогда не поднимались, дружно помогали разгружать машины с брусом и досками. Сельский храм из века в век объединял людей… Бессменный староста общины Алексей Панков и два его помощника на этом этапе работы — коренные битюковцы, братья Андрей и Владимир Латышевы — целыми днями на колокольне. Работы ведутся точно по чертежам научно-проектной документации объединения «Росреставрации» Министерства культуры РСФСР 1991 года. Всё строго рассчитывается и вымеряется. С таким уровнем простые деревенские плотники столкнулись впервые, и это вызывает у них ко всему прочему и профессиональный интерес.

О будущем

Битюковцы почувствовали весеннее настроение. Теперь они уже не боятся мечтать о том, что когда-нибудь на свое место поднимется четырехтонный колокол. Его сбросили, закрывая храм, но он остался целёхонек! Богоборцам колокол, призывный голос которого слышали жители окрестных деревень, пришлось разбивать на куски, чтобы отвезти на переплавку в Тюмень.

Старожилы помнят, что на досках, которыми была обшита церковь, находилась художественная резьба, а в алтаре на потолке вырезан христианский крест внутри окружности из деревянных виньеток. И называли храм шедевром деревянного зодчества. Сегодняшний староста Алексей Панков — мастер и строить, и резать по дереву. «Даст Бог, сначала восстановим здание. Работы еще предстоит много. Потом уже за украшение возьмемся», — кратко и рассудительно говорит Алексей Владимирович. У него слово с делом не расходятся. Необходимые рисунки и чертежи уже готовы.

Над входом в церковь когда-нибудь появится красивый шатер. А само деревянное крыльцо двухметровой высоты будет иметь резные перила и площадку со скамейками. «Здесь смогут отдохнуть и бабушки, и ребятишки, — как заботливая хозяйка рассказывает Анна Панкова, руководитель народного проекта «Восстановим всем миром Петропавловский храм». — На территории расставим скамьи, сделаем песочницу для малышей. Насадим цветов! Хотим, чтобы на лугу, который неподалеку от храма, разместилась спортивная площадка, где можно было бы подросткам погонять мяч. (Пока в деревне нет хоть сколько-нибудь подходящей площадки для игр и занятий спортом). Неплохо бы сделать вокруг церкви красивое кованое ограждение, какое было здесь когда-то. В прошлом году вдоль временного заборчика председатель попечительского совета храма Вячеслав Мякишев с сыновьями, внуком и другом детства посадили яблони и рябины. Все саженцы, несмотря на жаркое лето, прижились. Это просто чудо!»

Христос воскрес!

Мы приехали в Битюки на Страстной неделе. Это особые, скорбные дни, когда Церковь вспоминает последние моменты земной жизни Иисуса Христа: предательство Иудой, истязания, распятие на кресте. Но в это же время каждый верующий помнит, что вот-вот, в ближайшее воскресенье произойдет событие, аналогов которому история не знает: воскресение Христово. Это «праздник праздников и торжество из торжеств». К светлому дню Пасхи готовятся и в Битюках.

Пасхального богослужения в Петропавловском храме пока не будет. Но на Светлой седмице (неделя, следующая за Пасхой) в церкви по традиции пропоют радостные Пасхальные часы. А затем крестный ход во главе со священником, с иконами и пасхальными песнопениями двинется по деревне. Праздник завершится представлением в сельском клубе и чаепитием с освященными яйцами и куличами.

Битюковские школьники разучивают роли, проводят репетиции, подбирают музыку для постановки, готовят концерт. В этом году, как, впрочем, и многие годы до этого, пасхальную сказку написала сама Анна Панкова. История «Сердце — не камень» о том, что главное в жизни — это любовь и доброе отношение к каждому, кто встречается на жизненном пути. По сценарию, дедушка возвращается домой после пасхальной службы через лес. Его сердце переполнено таким счастьем, что он щедро делится этим сокровищем со страшным волком, голодным медведем, маленьким зайчишкой и хитрой лисой. И люди, и звери чувствуют всеобъемлющую Божью любовь и становятся добрыми и дружными.

Анна Евтифьевна уже много лет старается приобщать подрастающих сельских ребятишек к традиционной православной культуре. Занятия проводятся на разных площадках. Двери дома Панковых тоже всегда открыты для детей, желающих услышать интересные рассказы о святых, об истории Церкви, о вере. В доме культуры уже разместились декорации для праздничного спектакля. На стенах вот-вот появятся детские пасхальные рисунки. На них яркое солнце, чистое небо, радостные птички…

В светлые дни Пасхи в Битюках становится особенно радостно. Чувствуется: люди тянутся к своим корням, хотят приобщаться к традициям. Накануне Светлого Христова Воскресения в двухметровом уличном киоте в центре деревни появится икона Воскресения Христова. Становится понятно, что не зря здесь возрождается храм. Он пустовать не будет. Церковь, как говорится, всё-таки не в брёвнах, а в рёбрах.

Староста общины

Алексей Панков:

— Наша община очень признательна генеральному директору ЗАО «ТюменьНИПИнефть» Евгению Арнольдовичу Чернявскому, благодаря которому храму оказана реальная помощь стройматериалами в таком объёме (на 133 тысячи рублей), который за десять лет нашей деятельности мы впервые получили! Конечно, это несопоставимо с нашими небольшими ежемесячными пенсионными сборами и добровольными пожертвованиями от неравнодушных людей. В нынешний строительный сезон у нас появилась материальная база для выполнения достаточно серьёзных и затратных работ.

Появление благотворителя такого уровня стало результатом исключительно заинтересованного и деятельного участия в нашем проекте руководства и журналистов парламентской газеты. Вот как будто бы профессия — только правильно и привлекательно для читателя обозначить проблему. Но этим директор — главный редактор «Тюменских известий» Анатолий Иванович Костров и его коллеги не ограничились. Они использовали для благого дела, о котором пишут, и свой личный авторитет, и свои личные связи, чтобы найти и привлечь к помощи маленькой деревенской общине людей, которые по своему социальному статусу вряд ли могли стать нам доступны. Журналисты ещё раз показали делом, что кроме социального статуса у каждого из нас есть ещё статус души и статус сердца.

Пожертвования

на восстановление святыни можно перечислить по следующим реквизитам:

МПРО Прихода в честь Казанской иконы Божией Матери,

с. Исетское, для храма в д. Битюки.

ИНН/КПП 7216003896/720701001

ОГРН 1027200004193

ОКВЭД 91,31

Р/с 40703810067280000064

К/с 30101810800000000651

БИК 047102651

Банк Западно-Сибирский банк

ОАО «Сбербанк России» г. Тюмень.

Или на храмовую карточку Сбербанка России:

63900267 9001530850

Предложить помощь или просто позвонить,

оставить сообщение можно по электронному адресу: bityuki_hram@mail.ru, или по телефону 8-950-480-31-27.

Анна Евтифьевна Панкова,

член Совета православных приходов Исетского района, помощник старосты православной общины во имя святых апостолов Петра и Павла, деревня Битюки.