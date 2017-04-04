Сегодня, в Международный день всемирного наследия, в Тюмени откроется студенческая научно-практическая конференция «Культура, искусство, просвещение». Она пройдёт при поддержке Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО.

Участники конференции будут обсуждать вопросы историко-культурного наследия, говорить о памятниках искусства и культуры, музеях и музейных технологиях. В рамках мероприятия откроются экспозиция «ЮНЕСКО в мире, России, Тюменской области» и фотовыставка «Объекты всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, расположенные на территории РФ». Кроме того, в этот день состоится награждение преподавателей и студентов, внёс-ших значительный вклад в дело изучения и сохранения материального и духовного наследия Западной Сибири.

Тюменский государственный институт культуры и Клуб ЮНЕСКО «Содружество Сибири», которые выступили организаторами конференции, сообщают о подписании меморандума о принципах и формах сотрудничества с Урало-Сибирской Федерацией ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. Этот документ позволит студентам института культуры принимать участие в реализации международных программ и проектов, осуществлять научно-исследовательскую деятельность по широкому кругу вопросов, входящих в сферу компетенции ЮНЕСКО.

Стороны уже договорились совместно заниматься воспитанием молодёжи в духе глобальной гражданственности и терпимости к представителям различных культур, развивать межкультурный диалог.

Организаторы мероприятия отмечают, что Тюменский институт культуры уже более четверти века формирует культурное пространство региона, раскрывает творческий потенциал молодых людей, изучает и популяризирует историко-культурное наследие Тюменской области в России и мире.