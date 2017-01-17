В конце марта во всех регионах Урала, Сибири и Дальнего Востока стартовала широкомасштабная межведомственная акция «Чистый лес — территория без огня». У акции две цели — поддерживать в регионах чистую и безопасную экологическую среду и принимать все необходимые меры по защите населённых пунктов и объектов от угрозы природного пожара.

К участию в акции привлекаются органы местного самоуправления, учреждения и организации всех форм собственности, владельцы земель, прилегающих к лесным массивам, общественные объединения, волонтёрские организации.

На первом этапе в населённых пунктах и садоводческих товариществах проводятся сходы граждан и подворовые обходы, на которых населению специалисты рассказывают о требованиях пожарной безопасности на участках. Кроме этого, проводятся тренировочные эвакуации и проверки пунктов временного размещения граждан, где в случае чрезвычайной ситуации будут размещены люди.

На втором этапе акции также предусмотрен комплекс меро-приятий, направленных на подготовку к пожароопасному периоду. В Тюменской области проводят плановые учения по тушению лесных пожаров, началась очистка территорий лесного массива от мусора и сухой растительности.

Кроме этого, были проведены первые плановые контролируемые отжиги на землях лесного фонда. Основная задача профилактических выжиганий — создание преград для распространения огня. Для выполнения этих работ формируются группы лесных пожарных, оснащенных транспортными средствами, средствами связи, оборудованием и специнвентарем, необходимыми для безопасного проведения огневых работ.