В минувшую субботу югорчане официально закрыли горнолыжный сезон. И сделали это вовремя, ведь в конце снежной трассы к тому моменту уже появилась вода…

15 апреля жители Ханты-Мансийска весело и торжественно провожали горнолыжный сезон. Мероприятие прошло в местной Мекке сноуборда и горных лыж — центре «Хвойный урман». За зимние месяцы местные любители спорта наверняка изучили все виражи склона, но организаторам было чем их удивить. Напоследок они предложили прокатиться на лыжах и сноубордах по… воде.

12-метровый бассейн был установлен в конце горнолыжного склона. Набрав хорошую скорость, спортсмены легко переправлялись с одного снежного берега водоема на другой. Главное было удержать равновесие и не испугаться того, что под ногами непривычно и неожиданно оказался не мягкий снег, а вода.

Смельчаков, не боящихся окунуться в бассейн с холодной водой, оказалось немало — более 40 участников самого разного возраста. В их числе были не только взрослые, но и дети, и даже целые семьи. На помощь участникам, которые не справлялись с водной трассой, приходили волонтеры и спасатели, помогавшие им вылезти из воды. Как и в прошлом году, жители Ханты-Мансийска поддержали идею организаторов и пришли на праздник в ярких карнавальных костюмах.

Горнолыжники Югры не хотели отпускать сезон. Вспоминали, что зима была холодной, потому надевать на ноги лыжи и сноуборды приходилось реже, чем хотелось. Ну, а некоторые из участников праздника заверяли, что до полного схода снега постараются еще успеть прокатиться на своих излюбленных снарядах.