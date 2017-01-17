В областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог года Тюменской области» в этом году принимает участие 61 человек.

С 17 по 23 апреля участникам конкурса — учителям, воспитателям, психологам и мастерам — предстоит преодолеть различные испытания, среди которых — открытые уроки, методические семинары, мастер-классы, презентации проектов… Педагоги окажутся в творческой атмо-сфере взаимного обогащения, когда можно не только делиться опытом и секретами мастерства с коллегами, но и заимствовать у них самые интересные и креативные идеи.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Учитель года Тюменской области», «Воспитатель года Тюменской области», «Мастер года Тюменской области» и «Педагог-психолог года Тюменской области». Больше всего участников (24 человека) — в учительской группе. В этом году много учителей русского языка и литературы, а также английского языка. Довольно обширна география участников: Тобольский, Ялуторовский, Упоровский, Ишимский, Казанский, Уватский, Бердюжский и другие районы юга Тюменской области.

Имена победителей станут известны уже на этой неделе — 21 апреля.