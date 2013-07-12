В эти выходные стартует новый сезон Кубка мира по скалолазанию 2017 года в дисциплине «Скорость».

Среди главных претендентов на награды грядущего сезона немало представителей Тюменской области. В женских соревнованиях будут выступать наши землячки, становившиеся обладательницами трофея три последних года подряд. Действующей «хозяйкой» Кубка мира является Юлия Каплина. А Мария Красавина, становившаяся лучшей в 2014 и 2015 годах, возвращается в большой спорт после декретного отпуска.

На минувшей неделе эти спортсменки доказали звание сильнейших в России. Чемпионат страны проходил в Тюмени и в решающем забеге на скалодроме в легкоатлетическом манеже оказались именно наши спортсменки. По пути к финалу Красавина оставила позади чемпионку мира из Красноярского края Анну Цыганову и двух менее известных соперниц из Свердловской области. Каплина справилась с оппонентками из Югры, Пермского края и Урала. В очном противостоянии двух тюменок сильнее оказалась Юлия Каплина (7,38). Мария Красавина, допустившая небольшую ошибку на последнем метре (8,98), завоевала серебро.

В мужском турнире Кубка мира в очередной раз выступит тюменец Станислав Кокорин. Трехкратный обладатель трофея в минувшем сезоне стал вторым в итоговом протоколе. Несмотря на статус самого возрастного представителя сборной России, в свои 27 лет он готов поспорить за награды и в нынешнем году. Конкуренцию ему составит более молодой Александр Шиков. 20-летний спортсмен в минувшем году стал бронзовым призером чемпионата мира.

Финал чемпионата России 2017 года также стал тюменским, и в нем победу одержал Шиков. Кокорин допустил грубую ошибку в начале трассы и, уже не имея возможности догнать соперника, просто не полез дальше.

В нынешнем сезоне лучших скалолазов планеты ждет 8 этапов Кубка мира. Сезон стартует с двух этапов в Китае. 22-23 апреля спортсмены будут соревноваться в Чунцине. А через неделю переместятся в Нанкин. Еще одним важным стартом этого сезона станет чемпионат Европы. Он начнется 30 июня в итальянском местечке Кампителло ди Фасса. А 21-23 июля в Польше пройдут Всемирные игры. Это главные старты четырехлетия для представителей неолимпийских видов спорта. Пока что скалолазание и остается таковым, несмотря на то, что в 2020 году впервые должно дебютировать на летних Олимпиадах.

Расписание сезона 2017

1 этап КМ — 22-23 апреля

(Китай, Чунцинь)

2 этап КМ — 29-30 апреля

(Китай, Нанкин)

Чемпионат Европы — 30 июня — 1 июля

(Италия, Кампителло ди Фасса)

3 этап КМ — 7-8 июля

(Швейцария, Вилларс)

4 этап КМ — 12-13 июля

(Франция, Шамони)

Всемирные игры — 21-23 июля (Польша, Вроцлав)

5 этап КМ — 25-26 августа

(Италия, Арко)

6 этап КМ — 23-24 сентября

(Англия, Эдинбург)

7 этап КМ — 7-8 октября

(Китай, Вуджианг)

8 этап КМ — 14-15 октября

(Китай, Сямень)