В Тюменской области началось патрулирование лесов.

В этом году лесные инспекторы еще раз провели анализ мест возгорания и учли все возможные точки появления нежеланных гостей. В результате было разработано 195 обновленных маршрутов патрулирования. Под контролем площадь общей протяженностью порядка 24,6 тысячи километров. В случае необходимости лесные инспекторы готовы оперативно расширить места патрулирования. Кроме того, аналитическая работа будет продолжаться в ходе всего периода, и каждые двадцать дней графики будут корректироваться. Всего, уточняет региональный департамент лесного комплекса, на охрану леса планируют заступить 195 лесных инспекторов.

До 3 тысяч рублей составит штраф для граждан при нарушении правил пожарной безопасности в лесах.

В патруль входят представители ГКУ «Тюменьлес», Управления федерального лесного надзора департамента лесного комплекса, в ряде случаев и представители полиции. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан — в размере до трех тысяч рублей, на должностных лиц — до 20 тысяч рублей, на юридических лиц — до 200 тысяч рублей.

Если из-за нарушения возник лесной пожар, то в зависимости от причиненного ущерба предусматривается уголовная ответственность.