На производственных и социальных объектах Заполярного нефтегазоконденсатного месторождения ООО «Газпром добыча Ямбург» побывали школьники из Нового Уренгоя.

В рамках мероприятий по профессиональной ориентации учащиеся двух профильных «Газ­пром-классов» из гимназии и школы «Земля родная» познакомились с технологией производства на газовом промысле, посмотрели, как устроены быт и культурно-спортивная жизнь в вахтовом поселке газодобытчиков Новозаполярном.

На занятии «Экология своими глазами» специалисты отдела охраны окружающей среды не только рассказали о природоохранной деятельности «Газпром добыча Ямбург», но и продемонстрировали, как на практике реализуется экологическая политика компании. В числе прочего юным гостям показали работу компрессорной газов выветривания — эта установка позволяет избежать выбросов углеводородов в атмосферу и обеспечивает дополнительную экономию газа.

— У ребят еще до поездки сложилось представление о технологиях, экологической политике компании, но знают они об этих вещах лишь в теории, — объясняет Анастасия Павлова, инженер технического отдела ООО «Газпром добыча Ямбург». — Поэтому они ждали экскурсию с интересом. Кроме того, для учеников «Газпром-классов» очень важно, что знания, полученные здесь, они смогут использовать в своих школьных исследованиях.

Также в этот день учащиеся другого «Газпром-класса» новоуренгойской гимназии посетили газовый промысел Юбилейного месторождения компании «Газпром добыча Надым», где познакомились с природоохранной и производственной деятельностью этой дочерней компании «Газпрома».