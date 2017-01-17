В Тюмени сделает остановку автобус «Гринпис России» в рамках своего масштабного экотура по городам страны. Его миссия — привлечь внимание к проблеме обращения с отходами.

Российские волонтеры международной неправительственной экологической организации «Гринпис» планируют посетить 15 городов с 10 мая по 30 июня, в Тюмени они проведут два дня — 6 и 7 июня.

В красочном автобусе разместится передвижная экспозиция, посвященная концепции «Zero Waste» («Ноль отходов»), предусматривающей вторичную переработку мусора. Как рассказала пресс-секретарь санкт-петербург-ского офиса «Гринпис России» Виолетта Рябко, экспозиция, которая пока находится в разработке, будет интерактивной — гости смогут не только посмотреть экспонаты, но и потрогать, изучить. К их созданию организаторы намерены привлечь художников московских музеев.

— У входа установят арт-объект в виде мусорной свалки. Можно будет оценить, сколько отходов остается после производства гаджетов: тот же ноутбук весит немного, а мусор — десятки килограммов. Мы покажем, как вторсырье превращается в конкретные вещи: обычный пакетик — в пластиковую крошку, затем — в свитера, рюкзаки, папки… На специальном макете кухни продемонстрируем, как организовать раздельный сбор отходов у себя дома, чтобы это было удобно и красиво, — рассказала Виолетта Рябко.

В один из двух дней пребывания «зеленого» автобуса в Тюмени выставка будет открыта для всех желающих. Второй день волонтеры посвятят встречам с представителями власти, СМИ, бизнеса и общественных объединений, причастных к раздельному сбору и переработке вторсырья в Тюмени. Напомним, что в городе во многих дворах установлены контейнеры для сбора пластика. Кроме того, по субботам работает экомобиль, организованный волонтерами добровольческого проекта «Круговорот».

Как рассказала руководитель «Круговорота» Лея Бродт, тюменские экоактивисты приурочат к приезду коллег из «Гринпис» масштабную акцию по сбору бытовых отходов.

Это будет не только пластик, макулатура и алюминий, которые принимает экомобиль каждую субботу, но также стекло и жесть. Для этого организаторы намерены провести переговоры с тюменскими переработчиками вторсырья.

Маршрут экотура пройдет по городам, в которых уже развита система сбора твердых бытовых отходов. По данным рейтинга «Гринпис России», составленного в марте 2017 года, доступ к раздельному сбору отходов имеют жители 89 городов. Тюмень в нем заняла 19-е место.

Подготовку экотура ведут волонтеры «Гринпис» Санкт-Петербурга, откуда и «отчалит» автобус. Северная столица находится на 48-й строчке рейтинга, но там сильное волонтерское движение, объединяющее тысячи человек. Оно так и называется — «Раздельный сбор». Раз в месяц принимаются практически все виды сырья, подлежащего переработке.

— Горожане очень активно подключаются. А вот весомой поддержки со стороны руководства города не заметно, — с сожалением отмечает Виолетта Рябко. — Например, в Саранске и Оренбурге (1-е и 3-е место в рейтинге. — Ред.) практически повсеместно есть контейнеры для раздельного сбора, потому что власти города оказывают поддержку предпринимателям, занимающимся вторпереработкой.