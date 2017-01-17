Герман Фёдорович ДЕДЮХИН родился 16 апреля 1926 года в Семипалатинске Казахской ССР.

Герман Фёдорович ДЕДЮХИН родился 16 апреля 1926 года в Семипалатинске Казахской ССР. Через три месяца семья переехала в Ишим. С началом войны Герман пошёл работать, возил почту на лошадях, потом был связистом. Осенью 1943-го призван в армию и направлен в город Калачинск Омской области, в 17-ю окружную школу отличной снайперской подготовки. С апреля 1944-го, после её окончания, сражался на 2-м Белорусском фронте, командир стрелкового отделения. Затем были бои при форсировании реки Нарев, за города Данциг, Гдыня, Росток в Восточной Пруссии, форсирование реки Одер, взятие немецкого города Штеттин (ныне — Щецин, Польша). Победу встретил на острове Рюген в Балтийском море. Демобилизовался только в мае 1950 года, вернулся в Ишим, работал на заводе мотористом. Опять призвали в армию на 3 месяца, но уже на Дальний Восток, на остров Русский. После повторной демобилизации работал на автобазе связи и в ПМК «Сельхозтехники». Награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За отвагу» и другими наградами. Живёт в Ишиме.

Виктор Николаевич Максимов родился 16 апреля 1924 года в деревне Малая Крутая Омутинского района, вскоре семья переехала в Капралиху Армизонского района. В августе 1942 года направлен на работу слесарем на 29-й Омский завод, который поставлял продукцию фронту, на рабочих завода распространялась броня. И всё же, пройдя ускоренные курсы в июне 1943 года, он попадает на Волховский фронт в миномётный батальон, защищает Ленинград. В июне 1944-го около окопа, в котором он находился на Синявинских высотах, разорвалась вражеская мина, и боец получил тяжёлое ранение, стоившее ему ампутации ноги. Когда комиссовали — вернулся на родину, 38 лет трудился кладовщиком на ферме в совхозе «Комсомольский». За проявленные в годы войны мужество и героизм он награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, многочисленными медалями. Проживает в селе Армизонское.

Александра Ефимовна ЗАЙЦЕВА родилась 17 апреля 1925 года в деревне Яр Ялуторовского района. В 1939 году семья переехала на постоянное место жительства в Ялуторовск. В сентябре 1942-го поступила в Киевское военно-медицинское училище, эвакуированное в Свердловск, после его окончания в августе 1943-го получила звание младшего лейтенанта медицинской службы. Начинала военную службу медсестрой в полевом госпитале на Северо-Кавказском фронте в хирургическом взводе медико-санитарного батальона 34-й гвардейской армии. Победу встретила в Польше. «Вся моя война — это отупение от крови, боли и крика, бесконечная череда дежурств и операций», — вспоминает ветеран. После окончания войны вернулась в Ялуторовск, устроилась в госпиталь для ветеранов войн. После переезда в Тюмень трудилась старшей медицинской сестрой в городской больнице № 1, а с 1955 года — в областной больнице. С 1962-го вплоть до выхода на пенсию была доверенным врачом в Областном совете профсоюзов. Награждена орденами Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» и многими медалями. Удостоена почётного звания «Отличник здравоохранения». Живёт в Тюмени.

Александр Иванович УСТЮГОВ родился 17 апреля 1925 года в деревне Нижний Манай Упоровского района. В январе 1943-го призван в ряды Красной армии и после учебного батальона в Канске был отправлен на 1-й Белорусский фронт. В начале 1944 года после ожесточённых сражений с противником получил серьёзные ранения в обе ноги и, несмотря на длительное лечение, война для него была закончена — демобилизовали. В послевоенные годы он посвятил свою жизнь развитию животноводческой отрасли в совхозе им. Ленина Абатского района, стал создателем первой станции искусственного осеменения животных. Освоил такие профессии, как ветеринар, главный зоотехник, бригадир. Награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За трудовую доблесть» и многими другими. В настоящее время проживает в Тюмени.