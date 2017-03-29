Рождаемость в Тюменской области замедляется. А вот заболеваемость растёт.

Своих денег не хватает

Региональное отделение Фонда социального страхования представило комитету Тюменской областной Думы по бюджету, налогам и финансам отчёт о своей деятельности. За 2016 год расходы отделения возросли на 8,7 процента — до 6,8 миллиарда рублей. При этом собственные доходы, формируемые за счёт страховых взносов работодателей, не дотянули до 6 миллиардов. Дефицит был покрыт трансферами из федерального бюджета и федерального фонда.

Выплаты пособий по временной нетрудоспособности увеличились на 11,7 процента, превысив 2,1 миллиарда рублей. Вызвано это не только ростом среднедневного размера пособия на 8,5 процента — до 732,08 рубля, но и количеством оплаченных дней. В течение года жители тюменского юга оформили свыше 463 тысяч больничных листов.

На выплату пособий по беременности и родам направлено без малого 1,5 миллиарда рублей. При росте среднедневного размера пособия на 10,6 процента (до 811,67 рубля) расходы по данной статье увеличились лишь на 5,3 процента. На 2,5 процента снизилось количество единовременных пособий при рождении ребёнка. В отчётном году 15233 тюменки «заработали» по 18027 рублей 55 копеек. В два миллиарда рублей обошлись выплаты ежемесячных пособий по уходу за ребёнком до достижения им полутора лет. Пособие потяжелело за год с 8631,9 до 9580,8 рубля.

Свыше 742 миллионов рублей отделение вынуждено было потратить на оплату профессио­нальных заболеваний и несчастных случаев на производстве, а также медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию пострадавших. Количество страховых случаев по сравнению с прошлым годом сократилось с 471 до 468. Правда, 29 из них закончились смертью работников. Родным погибших выплатили по миллиону рублей.

Не перегнуть палку

Депутат-единоросс Сергей Медведев, более десятка лет возглавлявший Тюменскую городскую Думу, обратил внимание на нестыковку цифр различных государственных структур. Управление ЗАГС Тюменской области зарегистрировало в 2016-м 23902 акта о рождении, а Фонд социального страхования выплатил всего 15223 пособия при рождении ребёнка. Где ещё 8679 детей?

Снежана Чистякова, исполняющая обязанности управляющего региональным отделением ФСС, подобную нестыковку объяснила тем, что далеко не все родители обращаются за пособиями. Ведь согласно закону выплачивают их по месту работы, службы или учёбы одного из родителей. При условии, конечно, что работодатель своевременно и в полном объёме перечисляет страховые взносы. Если же ни один из родителей не работает, не служит и не учится, то пособие выплачивает департамент социальной защиты, который вправе затребовать справки, в том числе из налоговой инспекции и службы занятости.

До недавних пор серьёзные проблемы возникали при банкротстве предприятий. На начало прошлого года таких только на юге Тюменской области насчитывалось 274. Их работники оказывались не только без зарплат, но и без социальных пособий, в том числе при рождении ребёнка. Но 9 марта 2016-го в силу вступила новая редакция закона об обязательном социальном страховании. Теперь в случае банкротства работодателя за выплатой пособий как по случаю временной нетрудоспособности, так и в связи с материнством можно обращаться непосредственно в территориальные органы фонда. За прошлый год на лицевые счета обратившихся региональное отделение перечислило свыше 23 миллионов рублей.

Депутат от КПРФ Иван Левченко обеспокоился задолженностью работодателей по страховым взносам. За три года она возросла со 126,5 до 175,7 миллиона рублей.

Причиной роста задолженности, по словам Снежаны Чистяковой, является ухудшение финансово-экономического положения предприятий. Прежде всего имеющих подряды на севере региона. Таких, например, как «Мостострой-12». За прошлый год региональное отделение направило в суды 356 заявлений о взыскании с должников 48,4 миллиона рублей.

— Вместе с тем мы стараемся не перегибать палку, — замечает докладчик. — Поскольку считаем, что в первую очередь люди должны получить зарплату.

«Вернуть человека к труду»

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков напомнил о передаче с нового года всех функций по сбору страховых взносов Федеральной налоговой службе. И поинтересовался сокращением сотрудников фонда. Оказалось, в региональном отделении увольнять никого не намерены. Подобный ответ явно не удовлетворил либерал-демократа.

— Одна функция у нас действительно ушла, но заметно расширилась другая, — пришлось объяснять Снежане Чистяковой. — За каждым пострадавшим на производстве нам необходимо закрепить персонального менеджера, чтобы постараться вернуть человека к труду. До сих пор у нас была только бухгалтерская работа по выплате пособий. Пострадавшие, оказавшиеся инвалидами, зачастую теряли интерес к жизни. Мы должны найти всех этих людей. Если необходимо, то переработать программу реабилитации, оплатить переобучение. И помочь им найти работу, отвечающую их интересам и возможностям.

По итогам рассмотрения отчёта депутаты рекомендовали региональному отделению Фонда социального страхования усилить информирование тюменцев о предоставляемых государственных услугах, повысить контроль за правильностью назначения и своевременностью выплаты пособий, а также предусмотреть стимулы для работодателей, вкладывающих средства в охрану труда своих сотрудников.