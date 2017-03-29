Лучшие сельские поселения и подсобные хозяйства Тюменской области получили заслуженные награды.

Дипломы и премии победителям вручили заместитель губернатора, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов и председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин.

Открывая торжественную церемонию награждения, Владимир Чейметов напомнил: в Тюменской области зарегистрировано более 170 тысяч личных подсобных хозяйств. На их долю приходится до половины валового объема сельхозпроизводства. Поэтому от эффективности работы ЛПХ во многом зависит продовольственная безопасность региона и страны в целом. Региональные власти оказывают селянам системную государственную поддержку, регулярно выделяют субсидии малым формам хозяйствования. Для того чтобы подчеркнуть важность нелегкого труда сельского труженика и поощрить лучших из лучших, правительство Тюменской области уже более десяти лет проводит конкурс среди сельских поселений и личных подворий.

По словам Владимира Ковина, профессия сельского труженика-кормильца одна из самых важных и значимых. Экономика тюменского села многоукладна и представлена разными видами и формами хозяйствования — от оснащенных по последнему слову техники аграрных мегахолдингов до личных подсобных хозяйств. Причем всем без исключения оказывается серьезная господдержка для того, чтобы сельскохозяйственная отрасль крепла и развивалась.

Первое место в соревнованиях среди сельских территорий Тюменской области заняло Менжинское сельское поселение Сладковского муниципального образования, показавшее по итогам 2016 года наилучшие результаты в хозяйственной деятельности.

На втором месте Старозаимская сельская администрация Заводоуковского городского округа, на третьем — Ингалинское сельское поселение Упоровского района. Победители соревнования получили солидные денежные премии — один миллион, 500 тысяч и 250 тысяч рублей соответственно.

В торжественной обстановке заслуженные награды также получили главы личных подсобных хозяйств. Диплома первой степени и денежной премии 100 тысяч рублей удостоен глава личного подсобного хозяйства Старозаимской сельской администрации Салман Фатта-оглы Касумов. Глава ЛПХ Марьям Бейсембаева (Нововяткинское сельское поселение Викуловского района) награждена дипломом второй степени и денежной премией 80 тысяч рублей. Глава ЛПХ Сергей Клоков из Ленинского сельского поселения Абатского муниципального района получил диплом третьей степени и денежную премию в размере 50 тысяч рублей.