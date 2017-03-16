ФК «Тюмень» продолжает борьбу за стыковые матчи с представителями Премьер-лиги.

Имена клубов, которые автоматически перейдут из Футбольной национальной лиги в Премьер-лигу, практически известны. «Динамо-Москва» добилось этого права неделю назад, «Тосно» из Ленинградской области вот-вот сделает это в одном из следующих туров. Зато за два других вакантных места — третью и четвертую позицию в таблице, которые дают право на стыковые матчи с 13-м и 14-м местом РФПЛ, — идет ожесточенная борьба.

17 апреля «Тюмень» в рамках 32-го тура сыграла в Краснодаре с соседом по таблице — «Кубанью». Хозяева к моменту стартового свистка находились на 9-й строчке, а гости на 8-й. Один из первых опасных моментов у ворот сибиряков привел к голу. После навеса с угла штрафной в центр Никита Маляров головой переправил мяч в дальний нижний угол ворот Артема Смирнова. Перед перерывом голкиперу пришлось достать еще один мяч из сетки. Разрезающий пас кубанского полузащитника из глубины поля оставил не у дел всю оборону «Тюмени». В итоге Спартак Гогниев вышел один на один со Смирновым, а затем, обыграв его, сумел с очень неудобного острого угла отправить «клетчатого» в ворота.

Во втором тайме «Тюмень» попыталась отыграться. На 50-й минуте после розыгрыша стандарта футболистам удалось отквитать один мяч. В 19-й раз в сезоне отличился капитан Хасан Мамтов. Подачу от углового флажка пресек вратарь Юрий Дюпин, но отбил снаряд крайне неудачно на ногу Мамтову. Тот и пробил точно с лету. Увы, поглядеть на равную борьбу в дальнейшем не удалось. На 55-й минуте защитник «Тюмени» Камалутдин Ахмедов ринулся наперерез вбегавшему в штрафную форварду. В подкате он не только выбил снаряд, но и сбил соперника. Была ли игра в мяч, скорость эпизода понять не позволила, но арбитр интерпретировал этот момент как фол последней надежды и удалил Ахмедова.

Сибиряки продолжили предпринимать попытки по спасению и в меньшинстве, но на 72-й минуте пропустили в собственные ворота. Гол получился похожим на второй. Вновь разрезающий пас вывел Алексея Гая на рандеву со Смирновым. Итог — 1:3.

«Тюмень» с 44 очками опустилась на 9-ю строчку. «Кубань» поднялась на 7-е место, набрав 46 баллов. Шансы сыграть в стыковых матчах по-прежнему остаются у обоих клубов. За шесть туров до конца «СКА-Хабаровск», идущий третьим, имеет в активе 50 очков, московский «Спартак-2» — 49. В следующем туре «Тюмень» дома примет воронежский «Факел». Матч пройдет 23 апреля.