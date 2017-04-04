21 апреля в Тюменской области пройдёт ежегодная акция «Библионочь». В ней примут участие библиотеки всех уровней: областные, городские, районные, сельские. Организаторы праздника пригласят в гости всех ценителей литературного слова — от мала до велика.

«Библионочь» приобретает всё большую популярность у жителей региона. Директор департамента культуры Тюменской области Виктор Новакаускас отмечает: в прошлом году только в Тюмени в акции приняли участие более 2 тысяч человек. А в целом по области зарегистрированных пользователей в библиотеках стало больше на 7 тысяч человек. Растут и библиотечные фонды. По сравнению с 2015-м в 2016 году книжных новинок поступило больше на 37 тысяч экземпляров.

Сегодня у книгочеев в библиотеках не возникает проблем с поиском нужной книги. Выбор широк. Лет 30 назад этого было бы достаточно для привлечения читательской аудитории. Сейчас времена иные: любую книгу можно купить в магазине или скачать в интернете. Только лишь переполненными книжными полками читателей не заинтересуешь. Поэтому библиотекари постоянно генерируют свежие идеи и не устают искать нестандартные формы взаимодействия с читателями.

— Сотрудники библиотечной сферы должны идти в ногу со временем, — говорит Виктор Новакаускас. — Современные библиотеки берут на себя функции культурно-досуговых центров. У них для этого есть и потенциал, и возможности. Библиотекари используют разнообразные формы работы с читателями: проводят семейные квесты, краеведческие и интеллектуальные игры, устраивают встречи с писателями, приглашают на занятия в творческие лаборатории, инициируют различные акции. К примеру, Тюменская областная научная библиотека имени Менделеева при поддержке нашего департамента провела в прошлом году первый фестиваль литературы и искусства «БиблиоАРТ». Участники этого события проехали по городу на мотоциклах, квадроциклах и ретромопедах, развозя книги по установленным в разных местах Тюмени «Литературным дворикам».

Районные библиотекари не отстают от областных и городских коллег. Центральная библиотека Исетского района организовала велопробег «Время читать!», в Вагайском районе прошли акции «Вагай с книгой» и «Как пройти в библиотеку». Во многих районных и сельских библиотеках действуют читательские клубы — детские и семейные.

Сейчас библиотекари готовятся достойно провести «Библионочь». В этом году её главной темой станет «Новое прочтение». А сама акция будет приурочена к Году экологии в России.

Например, в Аромашевской центральной районной библиотеке решили на новый лад прочитать старые сказки. Три команды участников книжного праздника отправятся по маршруту квеста, чтобы в финале представить свою версию той или иной с детства известной сказочной истории.

В Бердюжской центральной районной библиотеке обещают «дегустацию» книжных новинок. Для гостей будут устроены библиобродилки, медиапутешествие «Экологическая кругосветка», выставки и конкурсы. В детской библиотеке Ишима поставят экосказку «Чудеса за два часа». В Заводоуковской центральной библиотеке имени Тоболкина участникам «Библионочи» будет предложено «Путешествие по временам года», которое объединит в себе литературную гостиную, музыкальную постановку, игровую программу и поисковую экспедицию.

В Тюмени посетителей Центральной детской библиотеки ждёт литературный капустник с играми, викторинами, танцевальными конкурсами. Юные читатели увидят цирковое представление, шоу мыльных пузырей и примут участие в весёлой дискотеке.

Информационно-библиотечный центр для молодёжи устроит литературно-театральный вечер. Посетителей будут развлекать актёры театра «Альтер-Эго» и театра-студии «Лаборатория перемен». В программе также сеанс арт-терапии от художника Максима Радионова.

Одной из главных площадок «Библионочи» традиционно станет ТОНБ имени Менделеева. Здесь будут работать около 25 тематических площадок для взрослых и детей. Как обычно, в этот вечер все желающие смогут попасть в спецхранилище редких изданий, куда в другое время вход для посторонних строго воспрещён. Нынче посетители «научки» получат уникальную возможность (если не забудут взять с собой паспорт) обзавестись эксклюзивными читательскими билетами с логотипами «Библионочь-2017» и «Год экологии в России».