В «Тюменские известия» обратились читатели — Любовь и Владимир Сухобоченко. Они рассказали о конфликте с педагогами и руководством одного из тюменских дошкольных учреждений.

В результате их шестилетняя внучка перестала посещать детский сад. А причиной раздора стал спор по поводу реализуемой образовательной программы.

Бабушка заметила, что девочка стала вести себя необычно: тщательно рассматривала себя в зеркало, настоятельно просила рассказать о разных частях тела. Как выяснилось, воспитатель в группе уже не первый год строит образовательную деятельность на изучении человека. По словам Любови Сухобоченко, дети к шестилетнему возрасту на уроках узнали, как устроены и функционируют все системы органов, включая половую. Ребенок может рассказать, как происходит развитие эмбриона человека. В группе для детей доступны книги и обучающие карточки на эту тему, а также скелет и муляжи человеческих органов. Любовь Степановна считает, что такая информация в раннем возрасте травмирует детскую психику.

Вместе с семьей Сухобоченко мы обратились к директору департамента образования администрации Тюмени Вячеславу Воронцову с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Нам разъяснили, что программа «Я — человек, ты — человек!» соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. Она предусматривает формирование у ребенка первичных знаний о человеке. Вопросы полового воспитания в рамках программы не рассматриваются. Энциклопедия, которой пользуется педагог для подготовки к занятиям, находится вне доступа детей. В связи со сложившейся ситуацией, учитывая пожелания родителей (законных представителей), из развивающей среды детского сада убрали материалы по разделу «Я — человек, ты — человек». Руководителю дошкольного учреждения рекомендовано внести корректировки в образовательную программу, в календарно-тематическое планирование. Вопрос организации образовательной деятельности в группе, где возникла проблема, находится на особом контроле администрации учреждения.

Читательница обратила внимание на важный вопрос: родители вряд ли знают, чему и как учат их детей в детских садах. Хотя знать о содержании образования, методах обучения и воспитания — это их законное право (согласно статье 44 Федерального закона «Об образовании»). Более того, они могут выбирать дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность. По закону образовательная программа разрабатывается и утверждается организацией самостоятельно с учетом примерных программ. Специалисты городского департамента образования проводят выездные проверки для контроля соотношения комплексно-тематического планирования с используемым учебно-методическим комплектом к образовательной программе детского сада. Если обнаруживаются какие-либо несоответствия, учреждению рекомендуют программу изменить.