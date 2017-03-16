Новоуренгойский «Факел» стал обладателем Кубка Вызова Европейской конфедерации волейбола.

Турнир проводится с 70-х годов прошлого века и на сегодняшний момент в волейбольном мире является третьим по значимости международным клубным соревнованием после Лиги чемпионов и Кубка Европейской конфедерации волейбола.

Свое выступление в турнире «Факел» начал в декабре 2016 года с 1/16 финала. По пути к главному противостоянию новоуренгойцы выбили из соревнований белорусский «Шахтер» из Солигорска, болгарский «БАТЭ-БГУ» из Борисова, норвежский «Викинг» из Бергена и турецкий «Галатасарай» из Стамбула.

Соперником по финалу для россиян стал французский «Шомон». Противостояние стартовало в Париже 12 апреля. Первый поединок был выигран «Факелом» со счетом 3:1. 17 апреля в Новом Уренгое для победы по итогам двух встреч им достаточно было даже поражения на тай-брейке. Французам же нужно было побеждать всухую.

И в первом сете парижане сделали задел для своего триумфа, взяв его со счетом 25:21. Однако хозяева паркета не были настроены на такой сценарий. Уже на старте второго отрезка они обеспечили себе двукратное преимущество (10:4) и впоследствии сумели его удержать — 25:20. Далее для «Шомона» матч уже был менее интересен. Даже шанс на победу со счетом 3:1, дававший право на «золотой сет», они потеряли. Третью партию новоуренгойцы выиграли со счетом 25:19, ну а затем оформили победу в матче — 25:18. Обе команды вышли на паркет в четвертом сете уже вторыми составами, но даже в таком формате ямальцы уверенно выиграли. Итог — 3:1.

Отметим, что для «Факела» Кубок Вызова — это уже второй европейский трофей. Ранее в 2007 году наша команда становилась обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола. Теперь в копилке нет только наград Лиги чемпионов.