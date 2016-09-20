Портреты тюменских писателей появятся на стенах домов областной столицы. И это не единственный проект новобранцев «молодёжного крыла» Тюменской областной Думы.

Завершился отбор претендентов в новый состав Общественной молодежной палаты шестого созыва при Тюменской областной Думе. 38 юношей и девушек защищали свои проекты, многие из которых, победив на различных конкурсах, уже претворяются в жизнь.

Некоторые из них призваны изменить облик Тюмени. Например, «Концепт-Тюмень» Валерии Сосновских по преображению скучных и консервативных муниципальных объектов. Она предлагает провести конкурс дизайн-проектов, победителю которого доверить реконструкцию одного из зданий областного центра. Идея понравилась депутату городской Думы Андрею Потапову. Только он предложил для начала взять масштаб поскромнее — осовременить один из тюменских дворов. В этом случае депутат обещал привлечь инвесторов, чтобы осуществить проект уже летом.

Украсить торцы тюменских многоэтажек художественной инфографикой о Великой Отечественной войне намерен Степан Федоров, автор проекта «Неизвестные лики войны». Граффити будут рассказывать о забытых сражениях, героях — уроженцах Тюмени, а также людях, чьи имена носят улицы города. Серию картин, объединенных в одну композицию, нарисуют художники из Екатеринбурга. Пилотным станет Восточный микрорайон.

На стенах города также появятся портреты тюменских писателей, но уже в рамках другого проекта — «Литературная волна». Его автор, член Молодежной палаты пятого созыва Алексей Цихашев планирует таким образом привлечь внимание к произведениям наших земляков. Всего в планах разместить 25 портретов.

Депутат облдумы Евгений Макаренко поинтересовался, знает ли автор проекта писателя Сергея Козлова, его коллегу по прошлому созыву.

— Сергея Козлова уже нарисовали, — заявил Алексей Цихашев.

София Цихесашвили предложила приобщать молодежь к высокому музейными квестами на базе дома Машарова и усадьбы Колокольниковых. В рамках проекта «Музейная битва» бороться будут не музеи, и не старое с новым, как остроумно предположил председатель областного избиркома Игорь Халин, а команды молодых людей.

Создание правовой базы для развития альтернативной энергетики в Тюменском регионе предполагает еще один проект-победитель. Его автор Лев Максимов уверен: «Когда инновационные технологии дорастут до момента внедрения, они не должны стучаться в закрытые двери, натыкаться на административные пороги».

— Тюмень относится к одной из самых перспективных территорий России для внедрения альтернативной энергетики на примере геотермальной, — убежден автор проекта, имея в виду термальные источники, которых много в нашем регионе.

На 48 кресел думской «молодёжки» претендовали 100 кандидатов.

Заместитель председателя областной Думы Виктор Рейн заметил, что семь лет назад предпринималась подобная попытка, но «великие энергетики» не дали ей ход.

— Если у вас есть предпосылки к тому, чтобы через нормативно-правовое сопровождение прописать этот сегмент, я ваш первый помощник, — заверил Виктор Рейн.

Жюри в этот день одобрило в общей сложности 15 проектов, завершив тем самым формирование нового состава Общественной молодежной палаты. Еще 12 проектов были отобраны 7 апреля, а 31 марта утверждены в состав палаты пять представителей муниципальных образований, пять — от вузов области и шесть победителей конкурсов областной Думы «Моя законотворческая инициатива». Всего на 48 кресел думской «молодежки» претендовали 100 кандидатов.