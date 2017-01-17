Виталий Иванович КИСЛЯКОВ родился 19 апреля 1926 года в деревне Василево Ивановской области.

Виталий Иванович КИСЛЯКОВ родился 19 апреля 1926 года в деревне Василево Ивановской области. В ряды Красной армии призван в октябре 1943 года, в боевых действиях участвовал в составе 33-й артиллерийской пушечной бригады с июня 1944 года, гвардии младший сержант, командир отделения. Сражался на Центральном, 1-м и 4-м Украинских фронтах, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию. После демобилизации трудился на Ивановском меланжевом комбинате слесарем-ремонтником. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалью «За отвагу» и другими наградами. С 2003 года проживает в Тюмени.