Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению регионального парламента заслушал информацию уполномоченного по правам человека в Тюменской области Сергея Миневцева об итогах деятельности за 2016 год.

В минувшем году в адрес омбудсмена поступило 1141 обращение граждан. Чуть более половины из них — от жителей Тюмени и Тюменского района, что, по словам Сергея Васильевича, вполне соответствует численности населения этих самых крупных муниципальных образований и ежегодной практике. Более того, уполномоченный особо подчеркнул: в регионе нет ни одного района, откуда бы жалоб поступало больше по сравнению с другими территориями.

Если говорить о тематическом рейтинге, то, как и прежде, лидируют жалобы на действие или бездействие должностных лиц. На втором месте — проблемы здравоохранения, на третьем — жилищные вопросы, на четвертом — ЖКХ.

В то же время отмечается снижение количества обращений в сфере пенсионного обслуживания, занятости, а также по поводу реализации права на судебную защиту.

Как сообщил Сергей Миневцев, помимо осужденных и следственно арестованных на действие или бездействие должностных лиц чаще стали жаловаться законопослушные граждане. Больше всего претензий — к сотрудникам УМВД по Тюменской области и представителям органов управления — департаментов, управ, главных врачей поликлиник, больниц, руководителей детских садов.

В 2016 году ещё одним направлением деятельности аппарата уполномоченного стало участие в выборной кампании. Были организованы горячая линия, посещение избирательных участков, в том числе и закрытых — в лечебных учреждениях и следственном изоляторе.

Большая проверка проведена вместе с уполномоченным по правам студентов и Управлением Роспотребнадзора в вузах Тобольска и Тюмени.

Сергей Миневцев рассказал парламентариям о взаимодействии с коллегами из других регионов страны, о выездных мероприятиях в 23 муниципальных образованиях Тюменской области.

Особо уполномоченный остановился на работе общественных помощников. Далеко не во всех муниципалитетах в полной мере удалось организовать их деятельность.

— В некоторых районах ошиблись с выбором кандидатуры, — заявил Сергей Миневцев. — Например, назначили помощником директора детского сада. У него своя нагрузка огромная, и времени на исполнение обязанностей помощника уполномоченного по правам человека попросту нет. Мы намерены обратиться к депутатам районных Дум, чтобы они помогли подобрать активных людей, которые реально смогут выполнять обязанности помощника, на месте проверять объективность, обоснованность жалоб.

— А сколько необоснованных жалоб поступает в ваш адрес? — поинтересовалась вице-спикер Галина Резяпова.

— Такую статистику не ведём, — признался Сергей Миневцев. — По 11 процентам письменных обращений приняты положительные решения. Зачастую люди считают, что наша служба — последняя инстанция. Порой вопрос уже рассмотрен во всех инстанциях, вплоть до Верховного суда, но гражданин надеется, что мы, вмешавшись, сможем повлиять на принятое решение.

Приняв к сведению представленную информацию, комитет рекомендовал омбудсмену: изучить вопрос о выработке критериев оценки эффективности защиты прав и свобод человека и гражданина, а также отражать в ежегодной информации сведения о результатах работы общественных помощников уполномоченного по правам человека в Тюменской области в целях объективного и полного освещения его деятельности.