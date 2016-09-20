Северное оленеводство, по убеждению югорских парламентариев, должно стать одним из основных брендов Ханты-Мансийского автономного округа. Наряду с нефтью.

Обстановка стабильно благополучная

Поводом для парламентских дискуссий послужила представленная в Думу Югры информация правительства Натальи Комаровой об исполнении окружного закона «О развитии северного оленеводства». Приняли его ещё в 2004-м.

Благодаря действию закона и государственной поддержке традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов ситуация в отрасли постепенно выправляется.

Если на рубеже веков в округе насчитывалось лишь 25 тысяч оленей, то сейчас их уже более 41 тысячи. Конечно, это в два с лишним раза меньше, чем было в середине прошлого века. Но даже несмотря на интенсивное промышленное освоение крупнейшей нефтяной провинции, по оценке института экономики Уральского отделения Российской академии наук, рекомендованная оленеёмкость югорских пастбищ достигает 47 тысяч голов. Как говорится, есть к чему стремиться.

На поддержку отрасли в регионе направлены сразу несколько государственных программ. В рамках программы социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера за последние два года на 18 территориях традиционного природопользования построены помещения для содержания оленей и огорожены загоны для их выпаса, выплачена компенсация за 40 приобретённых оленей.

Благодаря программе развития агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, рассчитанной до 2020 года, сельхозпредприятия, национальные общины и фермерские хозяйства ежегодно получают субсидии по 940 рублей за каждого оленя, а оленеводы-частники — по 600 рублей на голову маточного поголовья. Кроме того, оленеводы имеют финансовую поддержку в рамках муниципальных программ. В Нижневартовском районе, например, доплачивают за содержание оленей, а в Белоярском районе помогают организовать переработку оленины и транспортировку готовой продукции.

Югорские оленеводы находятся под постоянным контролем ветеринарной службы. Массовая иммунизация животных и постоянные лабораторно-диагностические исследования позволяют сохранять в регионе стабильно благополучную эпидемиологическую обстановку. Своевременное выявление больных оленей в прошлом году помогло предотвратить вспышки бруцеллёза и стрептококкоза.

Школа молодого оленевода

Депутат-единоросс Александр Новьюхов, президент ассоциации «Спасение Югры», обратил внимание на необходимость усилить подготовку кадров оленеводов. К сожалению, молодые ханты и манси теряют многие традиционные навыки своих предков. Именно поэтому в северной автономии запущен новый проект «Школа молодого оленевода», объединивший пока 15 человек. Не первый год парламентарии ведут разговор о необходимости обучения оленеводов в Белоярском политехническом колледже. Пару лет назад это учебное заведение подготовило пакет документов на лицензирование специальности оленевода-механизатора. Однако служба по контролю и надзору в сфере образования возвратила заявку из-за несоответствия ресурсной базы Казымской оленеводческой компании требованиям Роспотребнадзора.

Единоросс Еремей Айпин, вице-спикер Думы Югры и председатель ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера, озвучил ещё одно предложение аборигенов. По внедрению современных технологий переработки продукции оленеводства, включая панты и кровь.

— Наше оленеводство наряду с нефтью должно стать брендом Югры, — подчеркнул Еремей Айпин.

Сергей Великий: «Нам следует озаботиться удовлетворением внутреннего спроса. У нас самих, к сожалению, оленину найдёшь далеко не на всех прилавках».

Самим не хватает

— Еремей Данилович, что называется, с языка снял, — заметил Евгений Марков, руководитель депутатской фракции ЛДПР.

— Оленеводство — это его тема, — вставил реплику Борис Хохряков, председатель Думы Югры, секретарь регионального отделения «Единой России».

— Да, конечно, — согласился со спикером либерал-демократ. — Я не являюсь большим экспертом в оленеводстве. Но как совершенно правильно подметил Еремей Айпин, эта деятельность, которую мы софинансируем из окружного бюджета, имеет свою экономическую составляющую с точки зрения рынка. И опыт наших коллег с Ямала наглядно это демонстрирует. Свою продукцию они давно поставляют на экспорт, она пользуется заслуженным спросом и доверием у иностранцев. Может, и нам наладить тесное экономическое сотрудничество с соседями, отправляя свою продукцию на первых порах под брендом Ямала?

Евгений Платонов, первый заместитель директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов, поспешил уточнить, что на Ямале выпасается самое большое стадо оленей в мире — свыше 700 тысяч. И они могут позволить себе поставлять часть продукции в Европу. Югра последние годы сознательно сокращает производство мяса, наращивая тем самым поголовье. За прошлый год все оленеводческие предприятия, национальные общины и фермерские хозяйства округа заготовили всего 158,5 тонны мяса. Самим, что называется, не хватает.

— Потенциал оленеводов Югры совершенно несопоставим с Ямалом, — резюмировал единоросс Сергей Великий, председатель думского комитета по экономической политике, региональному развитию и природопользованию. — В первую очередь следует озаботиться удовлетворением своего внутреннего спроса. У нас самих, к сожалению, оленину найдёшь далеко не на всех прилавках.

Неудачная шутка

Алексей Савинцев, руководитель депутатской фракции КПРФ, первый секретарь Ханты-Мансийского окружкома Коммунистической партии, позволил себе пошутить, заметив, что брендом Ямала с прошлого года является сибирская язва. А потому, мол, Югре необходимо развивать собственный бренд.

Шутка явно не удалась. Коммуниста пристыдили коллеги. И ему пришлось извиняться за свои слова. Причём публично.

— Как политик я хорошо понимаю, что необходимо быть очень внимательным и корректным в высказываниях, — говорится в заявлении Алексея Савинцева, оперативно размещённом на официальном сайте Думы Югры. — Считаю единственно возможным принести свои извинения жителям Ямала и заверить, что искренне и уважительно отношусь к нашим соседям. В своё время я много лет отлетал пилотом на Ми-8, в том числе и на Ямале. Труд оленеводов мне понятен, потому что известен не из телевизора и интернета, как понятен и ужас трагической эпидемии сибирской язвы, которая нанесла беспрецедентный ущерб северному оленеводству. Ущерб этот не только экономический — он ещё и репутационный. Что уж тут поделаешь. Нужно учитывать этот печальный опыт и делать всё, чтобы такое не повторилось.

Сегодня в Ханты-Мансийске продаётся тушёнка из ямальской оленины, сделанная в Кургане или Санкт-Петербурге. По признанию коммуниста, его мысль заключалась в том, что Югре необходимо развивать собственный региональный бренд, связанный с оленеводством. Причём создавать следует полный цикл глубокой переработки.