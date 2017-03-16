В поселке Пойковский 18 апреля стартовал XVIII Международный шахматный турнир имени Анатолия Карпова. Соревнования, которые носят имя экс-чемпиона мира, а ныне депутата Государственной Думы РФ от Тюменской области, по традиции собрали десять сильных гроссмейстеров из России, а также ближнего и дальнего зарубежья. В списке участников можно найти как завсегдатаев турнира, так и новичков.

Уже не первый раз в Пойковский приехали россиянин Эрнесто Инаркиев, израильтянин Эмиль Сутовский, победитель двух последних карповских турниров — украинец Антон Коробов. В очередной раз за честь Югры будет сражаться уроженец Нижневартовска Дмитрий Яковенко. Ну, а рекордсменом по выступлениям в Пойковском является молдованин Виорел Бологан. Он приехал на турнир в 17-й раз. В качестве новичков в Югру прибыли белорус Сергей Жигалко, россияне Даниил Дубов и Евгений Наер, испанец Антон Гихарро Давид, представитель Израиля Максим Родштейн.

Церемония открытия прошла на сцене Центра культуры и досуга «Родники». Приветствовал всех гроссмейстеров лично Анатолий Карпов. Он отметил, что турнир в Пойковском является одним из ярких и значимых шахматных событий года. Местные соревнования, по мнению экс-чемпиона, отличаются боевым духом, но в то же время и самым доброжелательным отношением к участникам. Анатолий Евгеньевич выразил благодарность местным властям, «при поддержке которых традиция проводить турнир в Нефтеюганском районе закрепилась и устоялась».

Чемпион XVIII Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова определится по итогам 9 туров. Все партии будут сыграны в спорткомплексе «Олимп». Первый тур состоялся 18 апреля. Лишь одна партия завершилась мирным исходом между Даниилом Дубовым и Антоном Гихарро Давидом. С побед начали Евгений Наер, Эрнесто Инаркиев, Эмиль Сутовский и Максим Родштейн.

Четыре дня шахматисты отыграют в режиме нон-стоп. 22 апреля станет выходным днем, в который спортсмены обещают дать сеанс одновременной игры для местных любителей шахмат. А затем состоятся оставшиеся пять туров. Имя победителя станет известно 27 апреля. Его назовут на церемонии закрытия в Нефтеюганске.

Ожидается, что в дни турнира Югру посетит сильнейший шахматист России нынешних дней — Сергей Карякин. В конце 2016 года он проводил матч за звание чемпиона мира с норвежцем Магнусом Карлсеном, и нашему соотечественнику лишь чуть-чуть не хватило для того, чтобы отобрать это звание у скандинавца. Стоит отметить, что на раннем этапе своей карьеры Карякин неоднократно приезжал в Пойковский, а в 2010 году становился победителем Международного шахматного турнира имени Анатолия Карпова.