В Тюменской областной научной библиотеке имени Менделеева работает выставка «Волшебная мозаика из хлама». Эта экспозиция ломает все потребительские стереотипы.

Для любого художника важно, чтобы его работы попадали на выставку. Во-первых, это возможность сменить роль творца на роль зрителя. Во-вторых, находясь на своей выставке, художник может понять о себе то, чего не понимал в момент создания своих полотен.

Преподаватель школы искусств имени В.В. Знаменского Светлана Лихошерстова дала детям необычное задание:

— У детей это называется «богатство», во всяком случае так было во времена моего детства. Это когда у тебя есть шкатулка, в которой лежит куча всякой ерунды. Она живет уже давно какой-то своей жизнью, при этом ты не можешь это просто взять и вы-бросить.

Художник не знает о том, что начало создания его шедевров лежит в глубоком детстве (если так, конечно, можно сказать про детство). Когда он впервые отломил колесико от машинки. Или когда у куклы отпала ножка и второй башмачок ей стал уже не нужен. Башмачки, колесики, шурупики, а также части многоэтажных домов из пластика, снесенных случайным порывом шумных игр в детской. Все это отныне ляжет в отдельную коробку и будет дожидаться своего часа.

— Безусловно, академические формы рисунка, композиции мы прививаем детям, но есть и другая форма существования искусства, которая пока еще не всем понятна. Наше кодовое название этого проекта «Творческий мусор», — говорит об этом уникальном арт-направлении Светлана Лихошерстова.

Да-да, первые мазки уже положены, остается только собрать все части единого целого. Найти соответствие между булавкой и кусочком старого «Лего». Между гайкой и пуговицей.

— Когда ты приклеиваешь всякие обломки от «Лего» или гайки на разные поверхности, ты учишься не только нестандартно мыслить, но и технически следовать определенным закономерностям. Например, бутылка — это форма довольно непростая, ведь на ней гораздо сложнее зафиксировать что-либо, чем на ровной поверхности, — отмечает Светлана Борисовна.

При этом старые вещи начинают сами подсказывать художнику, что именно из них нужно создать. На свет появляются грифоны, роботы, странные насекомые с разнокалиберными глазами, балерины, давшие вторую жизнь теннисному волану, и даже похудевшие металлические слоны.

— Я постоянно думала о том, поняли ли дети, как все это связано с экологией? — размышляет педагог.

Наверняка поняли, иначе бы не откликнулись так активно на предложение педагога. А связь очевидна: чем больше старых вещей художник превратит в арт-объект, тем меньше их окажется на свалке. Мусор станет искусством, ещё одним способом борьбы за чистоту планеты.

На выставке «Волшебная мозаика из хлама» детские шедевры из «творческого мусора» можно увидеть вплоть до самого сентября.