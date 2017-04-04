Подведены итоги V городского конкурса литературного творчества «Гришинские проталины». В этом году в нём приняли участие 89 начинающих авторов.

Нынче экологическая тема стала главной в творческом состязании юных литераторов. Организаторы обозначили её строкой из стихотворения тюменского поэта Александра Гришина «Повернёмся к природе лицом — рощам, рекам и пашням…». Оказалось, ребят она тоже вдохновляет. Именно ей было посвящено наибольшее число сочинений. Молодые «перья» прислали на конкурс более 200 поэтических и прозаических работ.

Жюри оценивало мастерство участников в трёх возрастных группах по двум номинациям: «Поэзия» и «Проза». Маститые писатели и поэты — Леонид Иванов, Виталий Огородников, Аркадий Захаров, Ольга Ожгибесова, вошедшие в состав судейской коллегии, остались довольны качеством многих произведений и уровнем художественного мастерства конкурсантов.

На торжественной церемонии награждения, которая прошла в библиотеке имени Гришина, самые талантливые авторы получили из рук мэтров дипломы, памятные статуэтки с символикой конкурса и подарочные сертификаты книжного магазина «Фолиант». Кроме того, жюри приняло решение наградить специальными призами тех участников, чьи произведения отличаются своеобразием, искренностью и добротой. Ещё один спецприз подготовило руководство департамента недропользования и экологии Тюменской области.

После оглашения имён победителей конкурса состоялась демонстрация фрагментов документального фильма «Он слышал, как растёт трава» об Александре Гришине и экскурсия по музейной экспозиции, посвящённой его жизни и творчеству. Кстати, фонд библиотечного музея в этот день стал богаче. Председатель регионального отделения Союза писателей России Леонид Иванов передал хранителям рукописи стихотворений Гришина из архива писательского союза.