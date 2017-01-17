За неделю количество укушенных клещами в Тюмени и Тюменском районе увеличилось почти на сорок человек.

По поводу присасывания или обнаружения клеща с начала сезона обратилось 38 взрослых и 8 детей. Случаев выявления клещевого энцефалита пока не отмечено.

Зарегистрированы первые пострадавшие от клещей в Ишимском районе. Как отмечает пресс-служба областной больницы № 4, за последнюю неделю жертвами паразита стали уже семь человек. В Ишиме — двое взрослых и один трехлетний ребенок. В Викулово — один взрослый, а в Абатском — сразу трое детей, в том числе годовалый малыш.

Всем обратившимся за медицинской помощью, не привитым от клещевого энцефалита, был введен иммуноглобулин. Как нас заверили в областном департаменте здравоохранения, инъекции иммуноглобулина бесплатны для всех и делаются после клещевого укуса в порядке экстренной помощи. Препарат имеется в необходимых количествах.

Медики отмечают, что самым надежным средством защиты от инфекций, передаваемых клещами, остается вакцинация. В этом году сократился список групп высокого риска заболевания, представители которых имеют возможность сделать прививки бесплатно. На бесплатную вакцину могут рассчитывать работники лесных хозяйств, студенты — участники стройотрядов, сотрудники МЧС, призывники, учителя, дети, которые занимаются спортивным ориентированием, землеустройством и прочими работами в лесу. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в 2017 году запланировано привить против клещевого энцефалита 72 тысячи человек, включая 13 тысяч детей.

Остальные категории граждан смогут поставить прививки за счет собственных средств. Причем сделать это еще не поздно. Как разъяснила руководитель Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо, иммунитет формируется при определенной схеме вакцинации в соответствии с инструкцией к препарату. Сейчас следует воспользоваться экстренной схемой вакцинации, которая состоит из 2 прививок с интервалом 2 недели. Первая ревакцинация проводится через 1 год, последующие ревакцинации — каждые 3 года.

Не стоит пренебрегать средствами индивидуальной защиты при походе в лес. Одежда должна максимально закрывать все части тела и быть обработана акарицидно-репеллентным препаратом.

Более 6000 гектаров территории региона запланировано обработать от клещей за счет средств областного бюджета в 2017 году.

Телефон горячей линии регионального Управления Роспотребнадзора по профилактике клещевых инфекций: 8-9044-92-92-30.

Взрослым жителям Тюмени, пострадавшим от укуса клеща, необходимо обратиться в приемное отделение областной инфекционной клинической больницы (улица Комсомольская, 54а). Детям до 17 лет — в приемное отделение детского стационара областной клинической больницы № 2 (улица Мельникайте, 75). Жителям муниципалитетов — в областные больницы по месту жительства.